سوهاج في 24 ساعة.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بينهم طفل بحوادث متفرقة

شهدت مراكز محافظة سوهاج عدة حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها مصرع 3 أشخاص في وقائع غرق وتناول أقراص حفظ الغلال وغيرها، كما أصيب 5 أشخاص في مشاجرة، وجرى تحرير المحاضر اللازمة في كل واقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع ثمانيني داخل ماكينة دراسة البرسيم

جاءت الواقعة الأولى في مركز ساقلته، حيث لقي «محمد ح هـ م» 80 عاما، مصرعه إثر سقوطه داخل ماكينة دراسة البرسيم أثناء عمله عليها، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة تبين أن سبب الوفاة تهتك بالجمجمة والصدر ومنطقة البطن أدى لنزيف حاد بالمخ والجسم.

طفلة تتناول قرص لحفظ الغلال

وفي الواقعة الثانية، وصلت طالبة تدعى «آية م ا ب»، 14 عاما، لمستشفى المراغة المركزي مصابة بحالة إعياء وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لها، وأفاد والدها بأنه أثناء تواجد نجلته بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال إثر مرورها بحالة نفسية سيئة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك

حريق حوشين بدار السلام

كما نشب حريق في مركز دار السلام بحوش ملك «عوض ع ا ا»، وامتدت النيران لحوش مجاور ملك شقيقه، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق دون حدوث إصابات، وكشفت التحريات أن الحريق بسبب ماس كهربائي.

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة

وفي الواقعة الرابعة، نشبت مشاجرة في مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، بسبب خلافات المصاهرة، بين «يسري م س ا» ونجله «جمال ي م س» 14 عاما، طرف أول، وبين طرف ثان «ماجد ب س» 34 عاما، و«أرزاق م ع» 27 عاما، ربة منزل، و«سمارة ح م ا» 39 عاما، ربة منزل، وجميعهم مصابون بجروح طعنية ورش خرطوش، وتم نقل مصابي الطرف الأول لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم، بينما مصابي الطرف الثاني لمستشفى دار السلام المركزي.

غرق خمسيني من ذوي الهمم في طما

وفي الواقعة الخامسة، لقي شخص يدعى «جمال ح ع ع» 54 عاما، عامل من ذوي الهمم «ضعاف البصر وأبكم» من مركز طما بمحافظة سوهاج، مصرعه غرقا بترعة الأغانة الفرعية، حيث سقط من أعلى معدية بالترعة أثناء توجهه لسوق الماشية بطما، وذلك إثر انزلاق قدميه ما نتج عنه غرقه، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي ونقلها لمشرحة مستشفى طما المركزي.

سقوط طفل من سلم منزله

كما سقط طفل رضيع عمره عامين من أعلى سلم الطابق الثاني بمنزله في مركز طهطا.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن محافظة سوهاج، يفيد تلقي إخطارا من من مأمور مركز شرطة طهطا بسوهاج بوصول بلاغ من مستشفى طهطا العام، بوصول الطفل «يوسف ا ع م»، عامان، ويقيم بدائرة مركز طهطا، مصابا باشتباه كسر بعظام الجمجمة، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وقد تم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، وادعاء سقوط من علو.

وبالتحريات وسؤال والدة الطفل «ياسمين س ا س»، 25 عاما، ربة منزل، قررت بأنه أثناء لهو طفلها أعلى سلم المنزل بالطابق الثاني بمفرده اختل توازنه وسقط أرضا ما أدى لإصابته، ونفت الشبهة الجنائية.