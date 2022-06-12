رئيس التحرير

محمود مسلم

«ماهان» الإيرانية: الطائرة المحتجزة في الأرجنتين مملوكة لفنزويلا

كتب:

رؤى ممدوح
09:27 ص | الأحد 12 يونيو 2022
أرشيفية

أرشيفية

قال مسؤول في شركة ماهان للطيران، اليوم الأحد، إنّ الطائرة المحجوزة في الأرجنتين مملوكة لفنزويلا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

احتجاز طائرة إيرانية

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، حجز طائرة تابعة لخطوط ماهان الإيرانية في الأرجنتين.

وذكرت طهران، أنّ الحكومة الأرجنتينية احتجزت طائرة من طراز بوينج 747 مملوكة لشركة ماهان إير الإيرانية، ومؤجرة لشركة طيران فنزويلية مملوكة للدولة في مطار بوينس آيرس، ولم يصدر تأكيد رسمي لهذه التقارير التي نشرها التلفزيون الرسمي ووكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

واللافت أنّ إيران وفنزويلا تربطهما علاقات وثيقة، وذكر التلفزيون الإيراني أن البلدين وقعا يوم السبت خطة تعاون مدتها 20 عاما. 

 

اقرأ المزيد:

إسرائيل: إيران تقترب من حيازة قنبلة نووية ما لم يتخذ العالم موقفا حازما

تحذير كندي من السفر إلى إيران بسبب احتمال «الاعتقال التعسفي»

الوكالة الذرية تتبنى قرارا يدين سلوك إيران النووي.. وامتناع روسيا والصين

إيران: الغرب يشترط علينا الاعتراف بإسرائيل لحل الملفات العالقة بيننا

إيران تهدد الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لن نتعاون معكم

روسيا والصين تعارضان قرار إدانة إيران في وكالة الطاقة الذرية
بقلم رؤى ممدوح