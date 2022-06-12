«ماهان» الإيرانية: الطائرة المحتجزة في الأرجنتين مملوكة لفنزويلا

قال مسؤول في شركة ماهان للطيران، اليوم الأحد، إنّ الطائرة المحجوزة في الأرجنتين مملوكة لفنزويلا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

احتجاز طائرة إيرانية

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، حجز طائرة تابعة لخطوط ماهان الإيرانية في الأرجنتين.

وذكرت طهران، أنّ الحكومة الأرجنتينية احتجزت طائرة من طراز بوينج 747 مملوكة لشركة ماهان إير الإيرانية، ومؤجرة لشركة طيران فنزويلية مملوكة للدولة في مطار بوينس آيرس، ولم يصدر تأكيد رسمي لهذه التقارير التي نشرها التلفزيون الرسمي ووكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

واللافت أنّ إيران وفنزويلا تربطهما علاقات وثيقة، وذكر التلفزيون الإيراني أن البلدين وقعا يوم السبت خطة تعاون مدتها 20 عاما.