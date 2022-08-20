إصابة شخص في مشاجرة مع جاره بسوهاج.. «خلاف على حد فاصل بأرض زراعية»

أُصيب مزارع جراء نشوب مشاجرة بينه وبين مدرس بسبب خلافات على حد فاصل في أرضهما الزراعية، بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إخطار بنشوب مشاجرة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ باندلاع مشاجرة ووجود مصاب دائرة المركز.

وبالفحص والانتقال تبين وصول المدعو «عمرو م م»، 26 سنة، مزارع، إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ويقيم دائرة مركز المراغة مصابا باشتباه شرخ في عظام الجمجمة.

خلافات على حد فاصل في أرض زراعية

واتهم والده المدعو «محمود م ط»، 60 سنة، مزارع، ويقيم دائرة المركز، المدعو «أحمد أ أ»، 37 سنة، مدرس ويقيم دائرة المركز، بالتعدي على نجله المذكور بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات على حد فاصل على أرض زراعية.

وأقر المتهم بمضمون ما تقدم، واتهم المصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته «جرح رضي بفروة الرأس» لذات السبب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.