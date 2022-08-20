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موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات.. ينطلق الشهر المقبل

كتب:

أحمد أبوضيف
02:59 م | السبت 20 أغسطس 2022
تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2022 لطلاب الثانوية العامة، وسط تنفيذ عدد من الإجراءات والضوابط، أبرزها التشديد على تطبيق إجراءات كورونا بمعامل التنسيق الإلكتروني، وفي السياق ذاته كشف عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات وغيرها من الشهادات الفنية سيكون بعد الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات

وأكّد التحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي  في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه سيتمّ خلال الفترة المقبلة الكشف عن جميع التفاصيل الخاصة بتنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات وغيرها من المدارس الفنية وكذلك مواعيد التقديم لهم، مؤكّداً أنَّه يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية استخدام معامل التنسيق الإلكتروني أيضًا في تسجيل الرغبات، مبينًا أنَّ لكل طالب 75 رغبة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق أسوة بزملائه من طلاب الثانوية العامة.

تنسيق الدبلومات 2022

جدير بالذكر، أنَّ طلاب الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية يبدأون صرف وقبول أوراق العام الدراسي الجديد من المكتب الرئيسي بجامعة عين شمس وفروعه بالمحافظات. 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.