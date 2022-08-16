موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. اعرف ضوابط القبول بالكليات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022، موضحة أنه هناك العديد من الجامعات التكنولوجية التي تدخل خدمة التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد التي تقبل النسبة الغالبة من الحاصلين على الدبلومات ونسبة 20% من الحاصلين على الثانوية العامة.

تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لكليات التربية

موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022 هو نفسه موقع التنسيق الإلكتروني، الذي وفرته وزارة التعليم العالي، التي أكدت أن القبول بكلية التربية بجامعة حلوان وكلية التربية النوعية بدمياط قسم إعداد معلم الحاسب يشمل خريجي المعاهد الفنية التجارية والمدارس الفنية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات من جميع التخصصات.

ونوهت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بأن القبول بالمعاهد العالية الخاصة من الحاصلين على الثانوية التجارية المتقدمة نظام 5 سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التجارية نظام الثانوية عامين يشترط الحصول على 60% فأكثر وفي حدود الأعداد المقررة والأسبقية للمجموع الأعلى عند الترشيح ويتم القبول بها حسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.

ضوابط القبول بالمعاهد العالية الخاصة

وعن القبول بالمعاهد العالية الخاصة شعبة نظم المعلومات، أكدت وزارة التعليم العالي أنه يتم التحاق خريجي المعاهد الفنية التجارية شعبة نظم المعلومات بالفرقة الثانية بالمعاهد العليا شعبة نظم المعلومات الإدارية مع تحميل الطالب دراسة مواد إدارة عامة وأساسيات البرمجة الهيكلية والجزء الخاص بمادة التأمين من مقرر الرياضيات والتأمين.

وأشارت الوزارة إلى أن التحاق خريجي المعاهد الفنية التجارية والمعاهد الخاصة المتوسطة من الشعب التجارية والإدارية بالفرقة الأولى بالمعاهد العالية الخاصة شعبة نظم المعلومات الإدارية ويتم التحاق خريجي الشعب الإدارية من المعاهد الفنية التجارية والمعاهد الخاصة المتوسطة للشعب التجارية والإدارية بالفرقة الثانية بالمعاهد العالية الخاصة.