تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022.. تعرف على موعده

تنتهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأيام القليلة المقبلة من تنسيق المرحلة الأولى 2022 بإعلان النتيجة بحضور وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور، على أن يتم الكشف عن تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية 2022 والحدود الدنيا لها وموعد انطلاقها والتجهيزات الخاصة بها والكليات المتاحة لطلاب المرحلة، ويبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022 والمواعيد المتوقعة سواء فيما يتعلق بالكليات أو المعاهد المتاحة.

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022-2023

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022 سيتم تحديده والإعلان عن موعده بعد الكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية، موضحة أنه من المتوقع أن تبدأ أعمال تنسيق الشهادات الفنية في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل، وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات 2022

وتابعت المصادر، أن تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022 سيكون وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية، أبرزها الالتزام بالنسبة المقررة وهو 10% من إجمالي المقاعد بالجامعات لطلاب الشهادات الفنية، مع ضرورة إعفاء الـ 50 الأوائل من كل شعبة من الشهادات الفنية من قواعد التوزيع الجغرافي، وكذلك التأكيد على ان يكون لكل طالب 75 رغبة خلال التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وفي السياق ذاته، تستعد الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات لأعمال تنسيق القبول 2022 وذلك وفقاً للحدود الدنيا التي يقرها الأعلى للجامعات، ومن المقرر أن يجتمع وزير التعليم العالي وأعضاء لجنة التنسيق للجامعات الحكومية والخاصة لوضع الأعداد المقرر قبولها بكل كلية وتحديد الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة ومناقشتها لإقرارها في اجتماع المجلس المقبل.