تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. اعرف قواعد قبول الطلاب للعام الجديد

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن ضوابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022، موضحة أن المجموع الكلي للدرجات في شهادة الثانوية الفنية نظام 3-5 سنوات، هو أساس المفاضلة بين الطلاب في القبول، ووفقًا لترتيب رغباتهم والشروط الأخرى بكل كلية ومعهد وجداول التوزيع الجغرافي.

وبشأن تنسيق الدبلومات الفنية 2022، أكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه بالنسبة للطلاب الحائزين على حوافز رياضية، يُضاف للمجموع الدرجات المستحقة للطالب طبقًا لمرتبة البطولة الحائز عليها، من واقع الكشوف المبلغة من وزارة التربية والتعليم بالنسبة للبطولات المدرسية، ومن المجلس القومي للرياضة قطاع الرياضة بالنسبة لبطولات الاتحادات الرياضية، ويظهر الحافز الرياضي مضافًا للمجموع الكلي للطالب.

قواعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ونوهت وزارة التعليم العالي إلى استمرار العمل بالقواعد المعمول بها في تنسيق الدبلومات الفنية 2022، مع مراعاة تنفيذ القرارات الوزارية الجديدة التي تصدر من كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير الشباب والرياضة بشأن الحافز الرياضي.

وأكدت الوزارة أنه يتم ترشيح الطلاب للكليات التي تقبل بنظام الانتساب الموجه، لكليات التجارة والحقوق والخدمة الاجتماعية بأسبقية المجموع وترتيب الرغبات، مشددة على الطلاب ضرورة دراسة ترتيب الاختيارات بعناية مع الأسرة.

الدراسة بنظام الانتظام

ونوهت إلى أنه يُراعى عند تسجيل الرغبات أن الدراسة بالمعاهد التابعة للكليات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي، وهي: المعاهد الفنية التجارية والصناعية والسياحة والفنادق وأيضًا المعاهد العالية والمتوسطة الخاصة بمصروفات، تكون بنظام الانتظام وليس نظام الانتساب الموجه، ويشترط على أي من الطلاب العاملين والراغبين في الالتحاق بالدراسة بأي من هذه المعاهد، أن يتقدم للمعهد المرشح له بموافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة، وإلا سيتم رفض ترشيح الطالب من قبل المعهد في حالة عدم تقديم الموافقة على الدراسة.