مبادرات الرئيس لدعم صحة المرأة والطفل.. تخلق جيلا لا يعاني من الأمراض

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي حزمة من المبادرات الصحية التي تستهدف جميع الفئات العمرية المختلفة للكشف عن الأمراض السارية وغير سارية، وتوفير خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، وكان للمرأة نصيب الأسد في هذه المبادرات الرئاسية الصحية، فأطلق الرئيس مبادرة دعم صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين والتي بلغ تكلفتها 112 مليون جنيه.

مبادرة مكافحة سرطان الثدي

ونجحت مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي، في فحص ما يقرب من 26 مليون سيدة على مستوى محافظات الجمهورية مجانًا، بداية من سن 18 عامًا، وتسعى المبادرة للكشف عن 28 مليون سيدة، من خلال مشاركة 102 مستشفى توفر الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم.

أحدث البروتوكولات العلاجية لتشخيص سرطان الثدي

مبادرة الرئيس الصحية للكشف المبكرعن سرطان الثدي تتبع أحدث البروتوكلات العلاجية العالمية لتشخيص وعلاج الثدي، ويتم العلاج فى 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، والمبادرة تعمل على رفع مستوى الوعى بضرورة تكثيف الفحص الذاتي، واتباع نمط حياة صحي وتجنب التغذية الغير سليمة.

خلق جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة

ورأى الرئيس ضرورة خلق جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة خالية من الأمراض المتنقلة من الأم والجنين، وكذلك خفض الوفيات الناتجة من تلك الأمراض، فأطلق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، وتهدف الوصول الى السيدات الحوامل منذ أول يوم الحمل حتى لحظة الولادة.

وتستهدف المبادرة الكشف عن العديد من الأمراض التي تتضمن فيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، وتكلفة مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين 112 مليون جنيه منذ انطلاقها فى مارس 2020، واستطاعت الكشف عن أكثر من مليون ونصف سيدة على مستوى محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لخلق جيل من الأطفال خال من الأمراض، وتغيير الثقافة الصحية لدى المواطن من خلال الاهتمام بصحته، معقبًا: «الناس من المبادرات بدأت تنزل وتكتشف أنها فعلا عندها امراض».

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة تسعي لتوطين فكرة الثقافة الصحية وعلى المواطنين المشاركة في هذه المبادرات الصحية، خاصة وأن المواطن لا يتحمل أي أعباء مالية فيها وهي موجودة على مستوى محافظات الجمهورية.