تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لـ91 ألفا و595 مواطنا خلال النصف الأول من أغسطس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ91 ألفا و595 مواطنا، من خلال 77 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 15 ألفا و653 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 18 ألفا و398 ندوة تثقيفية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 961 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الهمم في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 6 آلاف و97 مواطناً بمحافظة أسوان، و5 آلاف و341 مواطنًا بأسيوط، و3 آلاف و876 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و1409 مواطنين بمحافظة الإسماعيلية، و1102 مواطنا بالأقصر، و1048 مواطنًا بالبحر الأحمر، و4 آلاف و334 مواطناً بالبحيرة، و5 آلاف و477 مواطنًا بالجيزة، و3 الآف و237 مواطناً بالدقهلية، و526 مواطناً بالسويس، و6 آلاف و710 مواطنين بالشرقية، و6 آلاف 874 مواطناً بالغربية، و3 آلاف و15 مواطناً بالفيوم.

تقديم الخدمة الصحية لـ6 آلاف و585 مواطنًا بالقاهرة

وأضافت «الصادق» أنه تم تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ6 آلاف و585 مواطنًا بالقاهرة، و3 آلاف و454 مواطنًا بالقليوبية، و5 آلاف و50 مواطنًا بالمنوفية، و5 آلاف و732 مواطنًا بالمنيا، و1351 مواطناً بالوادي الجديد، و6 آلاف و436 مواطناً ببني سويف، و485 مواطنًا بجنوب سيناء، و4 آلاف و99 مواطناً بدمياط، و3 آلاف و217 مواطنًا بسوهاج، و1627 مواطناً بقنا، و3 آلاف و670 موطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 843 مواطناً بمطروح.