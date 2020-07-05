بعودة مبادرات الرئيس الصحية.. خطة "صحة الإسماعيلية" للتعايش مع كورونا

قال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن المديرية بدأت خطوات التعايش مع فيروس كورونا بإعادة تنفيذ كل المبادرات الصحية تحت شعار 100 مليون صحة والتى أطلقها الرئيس السيسى منذ فترة ومنها مبادرة الكشف على الأمراض المزمنة والتي بدأنا فيها الأسبوع الماضي، وخلال الأسبوع الحالي بدأنا في مبادرة الكشف المبكر عن أمراض أورام الثدي للمرأة وقبلها حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، وإنهاء قوائم الانتظار وتنفذ هذه المبادرات فى جمع الوحدات الصحية والمستشفيات فى المراكز والمدن وقرى المحافظة بإشراف كامل من المديرية والإدارات الصحية.

وأشار مدير عام الصحة إلى أن محافظة الإسماعيلية ضمن أقل 5 محافظات في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث يوجد حاليا 44 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد تحت العلاج بالعزل المنزلي وتحت إشراف صحي من الفرق الطبية بالإدارات الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية.

وأكد مدير عام الصحة أنه تم تفعيل قسم العزل بمستشفى الإسماعيلية العام بقوة 55 سريرا فى منتصف شهر يونيو الماضى ومر 20 يوما على عمل قسم العزل بمستشفى الإسماعيلية العام استقبل خلالها ما يقرب من 119 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد تم تعافي وخروج 64 حالة بنسبة 62% شفاء وتبقى 44 حالة يتم علاجهم حاليا بالمستشفى العام ومستشفى الصدر تم تخصيصها فى أول شهر يونيو الجاري بطاقة 60 سريرا، واستقبلت 219 حالة طوال الشهر الماضى وكانت نسبة الشفاء تزيد عن الـ62 %.

وأضاف السقعان أن الإسماعيلية بها المستشفى العام ومستشفى الصدر للعزل الصحى بالإضافة إلى مستشفى الحميات والتى تم تخصيصها لاستقبال الحالات المشتبه فيها وإحالتها لمستشفيات العزل، وأن عدد الحالات التى تم شفائها خلال شهر يونيو وصلت إلى 351 حالة، منهم 76 حالة عزل منزلى وتم الشفاء بناء على بروتوكول العزل المنزلي ومتابعة من الفرق الطبية بالإدارات الصحية، ويتم منح المواطنين الذين تثبت إصابتهم من خلال التحاليل على أن تكون إصابات متوسطة الأدوية الخاصة بالعزل المنزلى ومتابعة من الطاقم الطبى من خلال كارت يتم تدوين كافة الإجراءات.