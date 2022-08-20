مصرع شاب غرقا في ترعة بطنطا.. «تخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية»

لقي شاب مصرعه غرقا في ترعة القاصد بمدينة طنطا، بعد أن قام بإلقاء نفسه بسبب مروره بأزمة نفسية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالغربية من انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام، بواسطة سيارة إسعاف.

ندب الطب الشرعي لمعاينة الجثة

حررت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثان طنطا، محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغا يفيد بقيام شاب بإلقاء نفسه في ترعة القاصد بدائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم ثان طنطا، وتبين قيام شاب بإلقاء نفسه في ترعة القاصد بطنطا، وأشارت التحريات الأولية أن الشاب تخلص من حياته لمروره بحالة نفسية سيئة، وحاول الأهالي إنقاذ الشاب لكنه لقي مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة وجرفه التيار المائي، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالتنسيق مع الأهالي، من انتشال الجثة ونقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام.

حررت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثان طنطا محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

الديانات السماوية تحذر من الانتحار

يُشار إلى أن الانتحار وإيذاء النفس بوجه عام أمر تُحذر منه الديانات السماوية جمعاء، وسط التأكيد من جانب جموع وأساتذة طب الأسرة والطب النفسي وأخصائيّ تعديل سلوك النشء والأطباء النفسيين على ضرورة احتواء من يتبدل حاله ويدخل في نوبة اكتئاب، وذلك بالذهاب إلى طبيب أو الاستعانة بالمختص لعلاج حالة المكتئب أو المتبدل حاله.

وتحذر «الوطن» من الانتحار وإيذاء النفس، مطالبة من تراودهم مثل هذه الأفكار التوجه إلى طبيب نفسي في محاولة لحل مشكلاتهم وما قد يتعرضون له، والتفكير بإيجابية حول استمرارية الحياة التي منحها الله للإنسان.