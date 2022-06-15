عم طفلة تخلصت من حياتها شنقاً بالمنوفية: أزمة نفسية لوفاة جدتها

كشف عم الطفلة «أ. م.»، التلميذة بالمرحلة الإعدادية، التي أقدمت على التخلص من حياتها شنقاً داخل غرفتها في منزل أسرتها بقرية «البتانون»، التابعة لمركز شبين الكوم، في محافظة المنوفية، عن مفاجأة حول سبب إقدام ابنة أخيه على قتل نفسها، مؤكداً أنها لم تنتحر بسبب خلافات عائلية، وإنما لأسباب نفسية، تتعلق بوفاة جدتها.

عم تلميذة الإعدادية بالمنوفية يكشف تفاصيل وفاتها

وقال عم تلميذة الإعدادية، البالغة من العمر 13 سنة، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الأربعاء، إن جدة الطفلة توفيت قبل شهرين، وكانت ابنة أخيه مرتبطة بها جداً، وبعد وفاتها دخلت في حالة نفسية سيئة، مشيراً إلى أنها أقدمت على التخلص من حياتها شنقاً داخل غرفتها بمنزل أسرتها في قرية «البتانون» بمركز شبين الكوم.

تلميذة بالمرحلة الإعدادية تتخلص من حياتها شنقاً

وشهدت قرية «البتانون»، التابعة لمركز شبين الكوم، في محافظة المنوفيه، إقدام تلميذة في المرحلة الإعدادية على التخلص من حياتها شنقاً داخل غرفتها، في منزل الأسرة بالقرية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شبين الكوم، يفيد بوفاة تلميذة في المرحلة الإعدادية، تُدعى «أ. م.»، تبين أنها تخلصت من حياتها شنقاً في غرفة بمنزل أسرتها.

بالانتقال والفحص، وسؤال أسرة الطفلة، تبين أنها أغلقت باب غرفتها من الداخل، قبل تخلصها من حياتها، ونفت الأسرة وجود شبهه جنائية حول الوفاة، وقامت جهات التحقيق ومباحث مركز شبين الكوم بالتحقيق في الواقعة، وتم التحفظ على الجثة ومناظرتها من قبل جهات التحقيق، وتسليم الجثمان إلى أسرتها.