«أوقاف جنوب سيناء» تحذر من صعود أي شخص غير مكلف المنبر

قال الشيخ السيد يوسف غيط وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة إنه جرى شن حملة نظافة على كافة المساجد الموجودة بالمحافظة، موضحا أنه جرى عمل حملة تعقيم شاملة قبل صلاة الجمعة للوقاية من كورونا المستجد.

لقاءات مع أئمة المساجد لوضع ضوابط العمل

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح لـ«الوطن»، أنه أجرى عدة لقاءات مع أئمة المساجد والإداريين لوضع ضوابط للعمل، وتوجيه بعض التعليمات لتنفيذها، خاصة إن محافظة جنوب سيناء تستعد لاستضافة قمة المناخ نوفمبر المقبل، موضحا أنه يقوم بجولة في كل مدينة منذ توليه المنصب لمتابعة المساجد والإدارات، مشددا علي ضرورة قيام مديري الإدارات ومفتشي المتابعة ومفتشي المساجد بمتابعة تنفيذ التعليمات.

منع الصعود علي المنبر لغير المكلفين

أكد الشيخ السيد غيط أنه عقد اجتماعا المشايخ الرسميين بطور سيناء بمقر قاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، بحضور الشيخ إبراهيم احمد رئيس الإرشاد الديني، الشيخ محمد مرسي مفتش المساجد، وجرى التنبيه علي بعض التعليمات هي:

１- تنظيم حملة موسعة لنظافة المساجد داخلياً وخارجياً وحول المساجد.

２- الالتزام بتعليمات الوقاية من فايروس كورونا من ارتداء الكمامة والمصلي الشخصي.

３- الالتزام بارتداء الزي الأزهري.

４- الالتزام بموضوع ووقت خطبة الجمعة.

５- عدم تمكين أي شخص من غير المكلفين من المديرية بالصلاة او صعود المنبر.

６- الالتزام بنوبات العمل وعدم ترك المساجد بدون حراسة.

７- الالتزام بالأنشطة الصيفية في المساجد المحدد فيها النشاط الصيفي.

８- الالتزام بموعد مقارئ القرآن الكريم مقرأة الأئمة ومقرأة الجمهور.

９- الالتزام بمواعيد القافلة والدرس الأسبوعي.

１０- التنبيه علي الترشيد في الكهرباء والمياه.

１１- ضرورة قيام مفتشي المساجد بالمرور المستمر لمتابعة العمل.

مواجهة فيروس كورونا

شدد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء على ضرورة تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، وجرى التنبيه على جميع العاملين بالمساجد بالالتزام بجميع إجراءات التباعد وارتداء الكمامة والالتزام بالمصلى الشخصي والتأكيد على المصلين على ضرورة الالتزام بذلك حفاظا على الساجد قبل المساجد.

الزي الأزهري

وشدد السيد غيط على الأئمة بضرورة الالتزام بالزي الأزهري وعدم الإخلال بموضوع خطبة الجمعة ووقتها المحدد وعدم تقديم أي شخص للصلاة من غير المكلفين من المديرية، مطالبا بالمحافظة على نظافة المساجد من الداخل والخارج وتنظيف الأسطح.

أضاف أنه كلف الإدارة الهندسية بالتنسيق مع الفني الهندسي بكل إدارة بالمرور علي المساجد والتأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية والمرور علي الأسلاك وتغطية أي سلك عاري حفاظاً علي زوار بيوت الله، والتشديد على عدم الإسراف في استخدام المياه والكشف عن حالة جميع الحنفيات وإصلاح المعطل منها والترشيد في استهلاك الكهرباء، وذلك بعدم تشغيل أجهزة التكييف إلا عند الضرورة وفي أوقات الصلوات.

وتفقد المساجد التي تقام بها الأنشطة الصيفية وشدد على ضرورة الالتزام التام بما جاء من تعليمات والتواجد في المواعيد المحددة ومعاملة الأطفال باللين واليسر.