الكشف على 3801 مواطن وإجراء 61 جراحة في قافلة طبية بقنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن القافلة الطبية الموسعة التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع جامعة طنطا، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، ومديرية الشئون الصحية بقنا، اختتمت فعالياتها أمس الجمعة، بعد استمرارها على مدار 3 أيام خلال الفترة من 17 إلى 19 أغسطس الجاري.

14 تخصصا في القافلة الطبية بقنا

وأوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 3801 مواطن من الفئات الأولى بالرعاية في 14 تخصصا طبيا «العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأسنان - الأمراض النفسية والعصبية»، حيث تم الكشف على 590 حالة مرضية خلال اليوم الأول بمستشفى قنا العام، وتم الكشف على 1560 مواطنا من أهالي قرية أبودياب غرب وتوابعها، كما تم الكشف على 1651 مواطنا بمركز نجع حمادي والقرى التابعة له.

القافلة الطبية تقدم منظومة طبية متكاملة في قنا

وأشار «الداودي» إلى أن القافلة تقدم منظومة خدمات طبية متكاملة، حيث تم توقيع الكشف على المرضى وتسلم الأدوية اللازمة وتشخيص الاحتياج إلى عمليات جراحية تحت إشراف أساتذة كلية الطب بجامعة طنطا، مؤكدا أن المحافظة كانت حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقافلة الطبية من أجل وصول الخدمات الطبية والعلاجية في مختلف التخصصات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

إجراء 61 عملية جراحية

من جانبه، قال الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، إن القافلة الطبية قامت بإجراء 61 عملية للحالات المرضية التي تستدعي تدخلات جراحية أو بالمنظار، منها «41 قسطرة قلب، 9 جراحة عامة، 5 نساء، 4 أنف وأذن وحنجرة، 2 منظار كلى»، مشيرا إلى أن جميع العمليات تم إجرائها بمستشفى قنا العام بالمجان، تيسيرا على أهالينا من الفئات الأولى بالرعاية، وتأكيدا على حرص الدولة على وصول كافة الخدمات الطبية للمواطنين غير القادرين.