وفاة مهندس إثر تناول مادة سامة في قنا.. وجهود أمنية مكثفة لكشف الأسباب

لفظ موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، جنوب محافظة قنا، أنفاسه الأخيرة، اليوم، داخل مستشفى قنا الجامعي، متأثرا بأعراض تناوله مادة سامة للتخلص من حياته بشكل سريع، وتكثف مباحث المركز من تحرياتها لكشف غموض أسباب قيامه بذلك.

قرار بدفن جثة موظف نقادة

وأصدرت جهة التحقيق، في مركز نقادة، جنوب محافظة قنا، قرار بدفن الجثة، وتسليمها لذويه، الذين استلموا جثمان الموظف الذي توفي صباح اليوم، بعد 4 أيام من دخوله العناية المركزة، وكلفت مباحث المركز سرعة تحريات المباحث حول دوافع انهاء الموظف لإنهاء حياته هل يوجد شبهة جنائية من عدمه في الواقعة.

بلاغ بقيام موظف بإنهاء حياته في قنا

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بورود بلاغ بأن موظف بالأملاك في الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، تناول مادة سامة، في محاولة لإنهاء حياته منذ 4 إيام.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف، ونقلت الموظف إلى العناية المركزة في مستشفى قنا الجامعي، لإنقاذ حياته.

مهندس ينهي حياته في قنا

تبين أن الموظف، مهندس أملاك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، يدعى «ع.م»، 45 سنة، تناول مادة سامة للتخلص من حياته، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة منذ قليل داخل مستشفى قنا الجامعي.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

في سياق متصل، شارك مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، منشورًا عن الانتحار ومن يقدمون على إنهاء حياتهم ظنًا منهم بأنه الراحة الأبدية من مشكلاتهم، قائلا إن طلب الرّاحة في الانتحار وهمّ، وترسيخ الإيمان، والحوار أهم أساليب العلاج، مشيرا إلى أن الإسلام جعل حفظ النفس مقصدًا من أَولى وأعلى مقاصده حتى أباح للإنسان مواقعة المحرم في حال الاضطرار؛ ليُبقي على حياته ويحفظها من الهلاك.