اليوم.. مدحت صالح يحيي حفلا غنائيا بمهرجان القلعة

تتوالى فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30 التي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدي صابر ليشهد مساء اليوم السبت الموافق 20 أغسطس رابع أيام المهرجان، وسيكون الجمهور على موعد مع الفنان مدحت صالح.

موعد حفل مدحت صالح

ويحيي الفنان مدحت صالح حفلًا غنائيًا كبيرًا، على خشبة مسرح قلعة صلاح الدين ضمن فعاليات مهرحان القلعة للموسيقي والغناء، وسينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويحرص صالح دائما على التواجد كل عام ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وسيقدم خلال الحفل الغنائي عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة، وذلك بمصاحبة فرقتة الموسيقية والمايسترو عمرو سليم الذي يشارك صالح في أغلب حفلاته الغنائية.

يذكر أن الفنان مدحت صالح افتتح مؤخرًا أولى حفلات المهرجان الصيفي للموسيقي والغناء، والذي جرى تنظيمه على خشبة المسرح الروماني بكوم الدكة بمدينة الإسكندرية.

آخر أعمال مدحت صالح

وطرح صالح مؤخرا أغنية بعنوان لحظة تاريخية، والتي تعاون فيها مع الشاعر سيد حسن وألحان نديم جمال وتوزيع أسامة كمال وتم طرح الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتقول كلمات الأغنية:

يا أجمل فرحة في حياتي

هموت وأعرف طلعت منين

فرقت بجد في حياتي

هواك من بدري ده كان فين

ومن أول ماشوفت عنيك

وأنا قلبي مسلم ليك

منور دنيتي بحالها

يا 100 أهلا وسهلاً بيك