معلومات عن أغنية «سكتم بكتم» أحدث أعمال مدحت صالح

يستعد الفنان مدحت صالح لنشر أحدث أغنياته على اليوتيوب، بعد فترة طويلة من التحضيرات، والتي تحمل عنوان «سكتم بكتم» .

أغنية سكتم بكتم

روّج الفنان مدحت صالح للأغنية، حيث نشر مقطعا من أغنيته الجديدة «سكتم بكتم» وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات «فيس بوك».

علمت «الوطن» من مصار مقربة من الفنان مدحت صالح، أن الأغنية مختلفة لونها عن الأغنيات السابقة لـ مدحت صالح، وأن بدأ العمل عليها منذ مايقرب من 3 شهور .

وعلق عليها قائلا: «اسمعوا أغنية سكتم بكتم الجديدة على اليوتيوب ومنصات الاستماع يوم الخميس 7/7 الساعة 6 مساءً كلمات وألحان وتوزيع جابر جمال».

آخر أعمال الفنان مدحت صالح

يذكر أن آخر أعمال الفنان مدحت صالح هو مسلسل «أبو العروسة»، والذي قدم به دور «جابر»، ودارت الأحداث في إطار اجتماعي أسري.

وشهدت الحلقة الأخيرة من أبو العروسة 3 العديد من الأحداث وهي زواج أكرم ومريم بعد قصة حب طويلة تخللها العديد من الأزمات، وعودة طارق لزينة، واعتراف يوسف بحبه لهاجر وطلب يدها للزواج، وعودة عبير لجابر.

أبطال مسلسل أبو العروسة 3

مسلسل أبو العروسة 3، بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ولاء الشريف، وأحمد صيام، وديانا هاشم، وخالد كمال، وأسماء جلال، نانسي صلاح، نيرمين الفقي، وكارولين عزمي، وفاء صادق، ومحمود حجازي، ومدحت صالح، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

ودارت أحداث الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة حول عبد الحميد وخروجه على المعاش وبدء التعامل مع مشاكل أولاده وأسرته بمشاركة زوجته عايدة.