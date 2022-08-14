اشتراطات ترخيص محل مزود بمدخنة أو فرن للحد من التلوث

يتساءل البعض عن الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص محل، خاصة إذا وجد بالمحل فرن أو بيت نار أو مدخنة، وأكدت وزارة التنمية المحلية في تقريرها، أنّ الإجراءات المتعلقة بترخيص المحل في تلك الحالات، تتطلب اتباع عدّة اشتراطات، كما يلي:

اشتراطات ترخيص المحلات

- تكون محلات النار ثابتة وبكيفية يمكن معها تحويل الأدخنة كلها إلى مدخنة ترتفع مترين أعلى سطح أي بناء يقع في نطاق دائرة نصف قطرها 25 مترا، ومركزها المدخنة، ويركب في نهايتها كرارة وخزان هباب، ويراعى في مكان الخزان أن يكون في متناول اليد لتسهيل تنظيفه.

- في حالة المداخل الكبيرة والمرتفعة، يجوز أن تكون بدون كرارة وخزان هباب، على أن تكون ذات تصميم يمنع تلوث الهواء إلى الحد غير المسموح به.

- تثبت المداخن الصاج بالحوائط تثبيتا متينا، أو يتم عمل حامل لها من خوص وزوايا حديدية أو شدادات من الصلب.

- تكون المداخن من الخرسانة أو المباني أو الفخار المبنى حوله بسمك كاف أو من الصاج، ولا يجوز استعمال الصاج للمداخن التي تمتد داخل المناور التي تطل عليها فتحات الأدوار العليا، عدا ما كان منها خاصا بدورات المياه والمطابخ.

- يراعى أن تكون المداخن خالية من الانحناءات الحادة أو الامتدادات الأفقية الطويلة أو من الجيوب التي يحتمل تجمع الغازات غير المحترقة بها.

- يجوز الاستغناء عن المدخنة الخاصة بسحب الأدخنة الناتجة عن اشتعال الوقود حال استعمال وقود الكيروسين أو البوتاجاز، ويعفى من شرط توافر المدخنة المحلات التي تستعمل وقود الكهرباء.

- يترك فراغ بعرض كاف كعازل للحرارة بين كل فرن والحوائط المجاورة له

- يجوز الاستغناء عن الفراغ العازل إذا بنيت حوائط الأفران بالطوب الحراري أو غطيت بمواد عازلة للحرارة بسمك كاف لمنع الحرارة بها.

المستندات

1- صورة من عقد الملكية / عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل، على أن يكون عقد الإيجار متضمنا ما يلي: «مثبت التاريخ، أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة، أن يكون موضحا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه».

2- صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت، أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.

3- رسم توضيح (كروكي) على أن يكون موضحا به موقع المحل، ومشتمل على اسم الحي / الجهاز، المنطقة، اسم الشارع، رقم العقار (إن وجد) الواقع به المحل.

4- نموذج أ.