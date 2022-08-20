شريف الصياد: سداد مستحقات المصدرين يساعد في التصدي للأزمة العالمية

أشاد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بإطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات برنامج دعم الصادرات المتأخرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها دعم المصانع المصدرة بالقطاع الهندسي وتساهم في تخفيف العبء الكبير الواقع على الصناعة جراء الأزمة العالمية الحالية.

برنامج دعم الصادرات يسدد 10 مليارات للمصدرين

وأشار «الصياد» في بيان له اليوم السبت، إلى ضرورة تعجيل صرف مستحقات المساندة التصديرية، والتي تم إقرارها بالمرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري، والمحددة بـ10 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن المصانع المصدرة كانت تحتاج إلى هذه السيولة المالية الطارئة لدفع جزء من التكاليف الإنتاجية، والتي قفزت بصورة ملحوظة منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وصولا إلى الحرب الأوكرانية الروسية التي تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسب تجاوزت 30%.

وأكد أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يواصل فعالياته لزيادة الصادرات المصرية خاصة مع تسجيل معدلات ارتفاع جيدة جداً في النصف الأول من 2022، بمعدلات نمو 27% لتسجل الصادرات 1.8 مليار دولار، وفي النصف الثاني من العام الجاري ستواصل الصادرات نموها بنسبة لن تقل عن 15% في ظل التحركات الحكومية الرامية إلى دعم الصناعة والصادرات لتجاوز المرحلة الحالية.

المجلس التصديري للصناعات الهندسية

وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على ضرورة التدخل لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد.

ووجه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية على الاستجابة لمطالب المصدرين بضرورة صرف مستحقات المساندة التصديرية وتوفير المخصصات المالية اللازمة لهذه المبادرة.