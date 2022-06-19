المجلس التصديري للصناعات الغذائية ينهي بعثة استكشافية لغانا

اكمل المجلس التصديري للصناعات الغذائية أعمال البعثة الاستكشافية الى دولة غانا خلال الفترة من 13 إلى 17 يونيو 2022 بالتعاون والتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى فى العاصمة الغانية «أكرا» وإدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجارى وذلك فى إطار جهود المجلس الى تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق الأفريقية واستكمال سلسلة البعثات التجارية التى حققت نجاح خلال الفترة الماضية والتى شملت دول أوغندا، تنزانيا، كينيا، السودان، جيبوتى والأردن، والتى شهدت مشاركة مستوردين من الأردن، فلسطين، العراق وسوريا.

زيارة الأسواق التجارية وسلاسل الهيبر ماركت

وشملت أعمال البعثة الاستكشافية زيارة الاسواق التجارية وسلاسل الهيبر ماركت المختلفة للتعرف على تفضيلات المستهلك والاسعار وتحديد المنتجات التى تمتلك مصر فيها ميزة تسويقية نسبية وتتوافق مع هيكل الصادرات المصرية، بجانب التعرف على تحديات وعوائق التصدير والاشتراطات المطلوبة للتصدير من ارض الوقاع.

كما شهدت الزيارة عقد اجتماعات مكثفة مع اكبر المستوردين فى مجال الصناعات الغذائية وشركات اللوجستيات بجانب مقابلة رئيس اتحاد التجار الغانيين بالاضافة الى مقابلة رئيس الاتحاد الغانى للاغذية والمشروبات وبحث توقيع مذكرة تفاهم مشترك تسمح بموجبها بتبادل المعلومات والخبرات حول الانشطة التسويقية للمنتجات الغذائية المصرية إلى السوق الغاني، وكذا زيادة الصادرات الغانية الى مصر من مدخلات الانتاج اللازمة للتصنيع الغذائى مثل الكاكاو وزبدة الشيا والمنتجات الزراعية الإستوائية التى ليس لها بديل فى السوق المصري.

صادرات الصناعات الغذائية إلى غانا

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية الى غانا فى 2021 حوالى 13 مليون دولار فقط ومن أهم السلع مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 4.2 مليون دولار، زيوت طعام بقيمة 2.4 مليون دولار، مكرونة بقيمة 1.7 مليون دولار، سكر بقيمة مليون دولار، ملح طعام بقيمة 0.8 مليون دولار، عصائر بقيمة 592 الف دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة ٤٦٦ الف دولار.

وضمت البعثة مشاركة كلا من المهندس تميم الضوى نائب المدير التنفيذي ومدير ادارة معلومات التصدير بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، و الوزير المفوض التجارى على باشا مدير ادارة افريقيا بجهاز التمثيل التجارى، و المستشار التجارى احمد طارق رئيس المكتب التجارى فى أكرا، و تامر صفوت مدير عام شركة كونسبت استشارى المجلس.