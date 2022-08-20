«التصديري ‏للصناعات الكيماوية»: إرسال بعثة تجارية إلى تنزانيا 26 سبتمبر

يرسل المجلس التصديري ‏للصناعات الكيماوية والأسمدة، بالتعاون مع كل من المجلس التصديري للأثاث والمكتب التجاري المصري في ‏تنزانيا، وجمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك» كجهة استشارية، بعثة تجارية لدولة تنزانيا خلال الفترة من 26-30 سبتمبر 2022‏.‏

30 شركة تشارك في البعثة

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس، إنه من المقرر مشاركة نحو 30 شركة في البعثة، مشيرا إلى أن فعاليات البعثة تضم في اليوم الأول لها لقاء تعريفيًا للشركات المشاركة باحتياجات السوق التنزاني والقوانين الخاصة بالاستثمار والتجارة في تنزانيا، على أن يتم ترتيب زيارات ميدانية للشركات للأسواق في تنزانيا؛ للوقوف على أسعار المنتجات واحتياجات السوق.

ويتضمن اليوم الثالث ترتيب لقاءات ثنائية واجتماعات ما بين رجال الأعمال والشركات في الجانبين، تم الإعداد والترتيب لها مسبقا، ويتم خلال اليوم الرابع عمل زيارات ميدانية للشركات المصرية لنظيرتها التنزانية وللمناطق الصناعية المتواجد بها هذه الشركات، وذلك بناء على اللقاءات والاتفاقات التي تمت في اليوم الثالث.

خلال أكتوبر.. بعثة تجارية إلى كينيا

وأضاف «أبو المكارم» أنه يتم الترتيب أيضا لبعثة تجارية إلى كينيا خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، وتحديدًا في الفترة من 4 إلى أكتوبر، ممولة بالكامل من بنك مصر كشريك راعي للبعثات التجارية للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ويشارك في البعثة المجلس التصديري لمواد البناء.

من جانبه، قال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس، إنه من المقرر أن يشارك المجلس يوم الاثنين المقبل، وبالتعاون مع كل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وجمعية مستثمري مرغم وغرفة الصناعات الكيماوية.