مزايا برنامج «ذات» لدعم المرأة من بنك مصر.. تمويل يصل لـ6 ملايين جنيه

أطلق بنك مصر برنامج «ذات» وهو أول برنامج تمويلي متكامل لدعم المرأة المصرية، إيمانًا بدورها الرائد في تنمية المجتمع، وتقديم كل الدعم لمواجهة التحديات، ويضم البرنامج باقة متنوعة من المزايا التمويلية، والخدمات المالية وغير المالية لأصحاب المشروعات ورائدات الأعمال بهدف مساعدة كل امرأة في تحقيق ذاتها والوصول لأحلامها.

مميزات برنامج ذات التمويلي لدعم المرأة المصرية

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية مميزات برنامج ذات التمويلي لدعم المرأة المصرية، من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب المشروعات ورائدات الأعمال بهدف مساعدة كل امرأة في تحقيق ذاتها والوصول لأحلامها.

- المزايا التمويلية التي يقدمها برنامج ذات التمويلي من بنك مصر:

يوفر البرنامج برامج تمويلية متعددة تتناسب مع كل الاحتياجات والأنشطة.

تصل قيمة التمويل ضمن برنامج ذات تصل إلى 6 ملايين جنيه.

مدة السداد تصل إلى 60 شهرًا.

معدل فائدة تنافسي بأبسط الشروط والإجراءات.

- الخدمات المالية الخاصة التي يقدمها برنامج ذات للمرأة المصرية:

تأجيل الأقساط خلال إجازة الوضع (للسيدات) لمدة ثلاثة أشهر.

الإعفاء من المصاريف الدورية لحساب التوفير.

الإعفاء من مصاريف الإصدار لبطاقة الخصم الفوري للأفراد / الشركات.

منح وثيقة تأمين شخصية مجانية ضد الحوادث طوال مدة القرض.

إمكانية إصدار كارت الشباب للأبناء يتم ربطه بحساب العميل.

إمكانية تحويل مرتبات الموظفين.

خدمات وحلول غير مالية يقدمها برنامج ذات من بنك مصر

الحصول على خدمة الإنترنت البنكي والمحفظة الإلكترونية (BM Wallet) مجاناً بدون مصاريف.

تقديم باقة من الخدمات الاستشارية وغير المالية تناسب مشروعك.

التمتع بالخدمات والمزايا التي تقدمها مراكز بنك مصر لتطوير الأعمال «مبادرة رواد النيل».