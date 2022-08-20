تفاصيل قرض التعليم الجامعي من بنك مصر.. تمويل المصروفات بنسبة 100%

يزيد البحث عن المصاريف الخاصة بالجامعات بالتزامن مع فترة التقديم على الجامعات، وقد يجد البعض صعوبة في توفير هذه المصروفات، ولذلك يوفر بنك مصر لطلاب المرحلة الجامعية تمويلًا للمصروفات الدراسية تصل إلى نسبة 100% من قيمة هذه المصروفات بتسهيلات في السداد.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور تفاصيل ومميزات قرض التعليم للمصريين من بنك مصر.

يمنح قرض التعليم للمصريين من خلال

برامج التمويل التالية:

- الموظفون بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب لسداد القسط الشهري.

- الموظفون بموجب إثبات الدخل.

- أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

- أصحاب / مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش أو دونه).

- أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

الشروط العامة لمنح القرض:

- سعر عائد تنافسي

-الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.

- الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه (بشروط محدده).

- نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- مدة تمويل تصل إلى 84 شهرًا.

المستندات الأساسية المطلوبة:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز – كهرباء – مياه - تليفون).

- بيان معتمد بالمصروفات الدراسية.

بالنسبة للموظفين المستندات المطلوبة:

- شهادة مفردات الراتب الشهري.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب لسداد القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

- صورة البطاقة الضريبية.

- ترخيص / تصريح مزاولة المهنة ( للمهن الحرة).

- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر أو شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي أو جمعية المحاسبين والمراجعين.

بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:

- بيان بقيمة المعاش.

- بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات).

-تعهد بتحويل المعاش شهريًا (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).