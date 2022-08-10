خطوات استخراج جواز سفر للأطفال 2022 والأوراق المطلوبة.. تعرف عليها

خطوات استخراج جواز سفر للأطفال 2022، من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث عبر المحركات العالمية، مثل «جوجل»، فمن خلال التعرف على الأوراق المطلوبة والخطوات، يمكن اختصار كثير من الوقت والمجهود، وإنجاز المعاملة في أسرع وقت.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية في مجال الخدمات الحكومية، نقدم الأوراق المطلوبة، وخطوات استخراج جواز سفر للأطفال 2022، وفق المعلن من مصلحة الجوازات في السطور التالية:

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للأطفال

وحتى تتمكن من استخراج جواز سفر للطفل، يجب توفير الأوراق والمستندات الآتية:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للأب مع وجود الأصل بشرط ن تكون سارية.

- أصل وصورة شهادة ميلاد الطفل مميكنة، بشرط أن يكون مدون عليها الرقم القومي للأب.

- إحضار 4 صور ملونة بخلفية بيضاء مقاس 4 في 6 للطفل ويشترط أن تكون حديثة.

خطوات استخراج جواز سفر للأطفال 2022

حتى تتمكن من استخراج جواز سفر للأطفال يجب اتباع الخطوات الآتية:

- يتوجه الأب أو ولي الأمر إلى الشباك المخصص وسحب استمارة جواز سفر مميكن «نموذج رقم 29 جوازات» وهي استمارة مجانية.

- يقوم الأب باستيفاء البيانات الخاصة بولي الأمر والطفل في الاستمارة.

- يقوم ولي الأمر بكتابة اقرار بوجود طفل داخل مصر

- التوجه إلي المكتب المختص لمراجعة الأوراق ولصق الصور، والحصول على إيصال بقيمة رسوم استخراج جواز السفر.

- يقوم بتسليم الاستمارة وايصال السداد والأوراق المطلوبة الى الموظف المختص الذي يقوم بالتاكد من سير جميع الخطوات السابقة، ويسلم الأب «كعب الاستمارة».

وفي الموعد المحدد، يذهب الأب لاستلام جواز السفر الطفل.

يشار إلى أن جواز السفر يكون صالح لمدة 7 سنوات من تاريخ الاصدار، ويكون صالح لجميع دول العالم، ما لم يذكر خلاف ذلك.