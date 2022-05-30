جواز سفر سارٍ وشهادة تحركات.. أبرز المستندات المطلوبة للمسافرين للحج

قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، إن على المواطنين الذين فازوا بقرعة الحج السياحي لهذا العام وعددهم نحو 9200 مواطن، سرعة الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بالسفر والتي حددتها الضوابط المنظمة للحج لهذا العام حتى يتسنى البدء في إجراءات سفرهم لأداء مناسك الحج لهذا العام من قبل شركات السياحة المنظمة للحج السياحي.

الإجراءات المطلوبة من الفائزين بالقرعة للسفر للحج

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن كل المواطنين الذين فازوا بقرعة الحج أمس عليهم القيام بالعديد من الإجراءات حاليا لعل أهمها:

- إحضار جواز سفر ساريا لمدة عام على الأقل.

- دفع قيمة برنامج الحج وفقا للمستوى المتقدم إليه مع العلم بأن السعر سيشهد ارتفاعا بسبب خدمات الطوافة بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات.

- إحضار شهادة تحركات تثبت عدم قيامه باداء الحج قبل ذلك.

- إحضار شهادة صحية معتمدة من أحد المستشفيات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان والتي تم إرسال قائمة بأسمائها تثبت خلوه من الأمراض التي تمنع سفره لأداء الحج.

ضرورة إجراء تحليل p.c.r كورونا قبل السفر بـ 72 ساعة

وأشار عضو اللجنة العليا للحج والعمرة إلى أن كل المسافرين للحج وبعد الانتهاء من تلك الإجراءات سيجرون تحليل (p.c.r) الخاص بكورونا قبل السفر إلى السعودية بنحو 72 ساعة لإثبات عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وفي حال كانت نتيجة التحليل إيجابية سيلغى سفرهم أو يتم انتظار تحديد المملكة العربية السعودية لموقفهم من السفر.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان حدد بعض الأمراض لن يستطيع الفائز بالحج السفر لأداء المناسك حال إصابته بأي منها وهي مرض تليف الرئة، وحالات التليف الكبدي المتقدم، والأمراض النفسية وألزهايمر طبقا للتقارير الطبية المعتمدة، وحالات السمنة المفرطة، والسيدات الحوامل، ومرضى الأورام للمراحل المتقدمة المرحلة الثالثة والرابعة، ومرضى الفشل الكلوي والذين يتم إجراء غسيل كلوي لهم.