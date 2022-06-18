خطوات ومستندات استخراج جواز سفر لأول مرة 2022.. احصل عليه خلال 24 ساعة

استخراج جواز سفر لأول مرة من الأمور التي تشغل بال الكثيرين خاصة الراغبين في السفر للخارج، حيث يبحثون عن المستندات والأوراق المطلوبة، والخطوات التي يجب اتباعها، والمدة التي يمكن استخراج جواز السفر خلالها؟ وهل يمكن استخراجه خلال 24 ساعة.

وفي هذا الصدد، يجيب موقع «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، خطوات استخراج جواز سفر لأول مرة والمستندات المطلوبة والمدة التي تستغرقها للحصول على هذه الوثيقة الرسمية، وفق المعلن من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، في السطور التالية:

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر

وحتى تتمكن من استخراج جواز سفر يجب تجهيز بعض المستندات وهي كالآتي:

- يطلب من الأشخاص الذين يزيد أعمارهم عن 16 عاما، بطاقة الرقم القومي، بشرط أن تكون سارية، مثبت بها المهنة، والحالة الاجتماعية للإناث.

- أما من تقل أعمارهم عن 16 عاما، يجب أن يتم تقديم شهادة ميلاد مميكنة.

- بالنسبة للطلاب، يجب تقديم شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات للعام الدراسي الحالي.

- بالنسبة للذكور الأكبر من 19 عاما، يجب تقديم مستند يوضح موقف الشخص من التجنيد.

- عدد 3 صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4 في 6.

خطوات استخراج جواز سفر لأول مرة

وحتى تتمكن من استخراج جواز سفر لأول مرة، يجب عليك اتباع الخطوات الآتية:

- التوجه إلي قسم الجوازات التابع لها محل سكن الراغب في استخراج جواز السفر.

- يطلب من الموظف نموذج 29 وهي تصرف بشكل مجاني، ويتم استيفاء بيانات المتقدم وفق المستندات الرسمية.

- يتم تقديم النموذج للموظف، الذي يقوم بفحص البيانات والاطلاع على الأصل والحصول على نسخ من المستندات.

- بعد الانتهاء من الفحص، يتم صرف إيصال لدفع الرسوم في الخزينة الخاصة بالمصلحة.

- بعد الحصول على الإيصال وتقديمه للموظف، يقوم بالحصول على «كعب النموذج» ويأتي في الوقت المناسب لاستلام جواز السفر.

مدة الحصول على جواز السفر

وبحسب مصلحة الجوازات، فإنه يتم الحصول على جواز السفر يتم بعد 3 أيام، ويمكن الحصول عليه خلال 24 ساعة، من خلال إضافة «خدمة عاجل» بعد دفع رسوم إضافية.