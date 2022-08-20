في ثالث أيام عرضه.. «الدعوة عامة» يتذيل قائمة الإيرادات بـ177 ألف جنيه

حقق فيلم «الدعوة عامة» إخراج وائل فرج، إيرادات ضعيفة نسبيا لليوم الثالث على التوالي في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المصرية، إذ تذيل القائمة بإيرادات بلغت 177 ألف جنيه، وبالتالي يصل مجموع ما حققه الفيلم منذ بداية عرضه حتى اليوم 483 ألف جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

«تسليم أهالي» يحقق مليون جنيه

وجاء فيلم «تسليم أهالي» في المركز الأول بقائمة الإيرادات اليومية، محققا مليونًا و67 ألف جنيه، بينما جاء فيلم «كيرة والجن» في المركز الثاني بـ 602 ألف جنيه، وكان المركز الثالث من نصيب «عمهم» الذي حقق 423 ألف جنيه، وفي المركز الرابع استقر فيلم «بحبك» بإيرادات يومية بلغت 256 ألف جنيه، وبلغ إجمالي ما حققته الأفلام المصرية، أمس، لـ 2.527 مليون جنيه، وهو ما يعتبر تقدما عن إيرادات أمس الأول التي لم تتجاوز الـ 2 مليون جنيه.

يجمع فيلم «الدعوة عامة» في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم أحمد الفيشاوي، محمد عبد الرحمن وأسماء أبو اليزيد، من إخراج وائل فرج، وتأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب.

ويعتبر الفيلم هو البطولة السينمائية الثالثة للفنان محمد عبد الرحمن، بعد «خير وبركة» للمخرج سامح عبد العزيز الذي قدمه مع الفنان علي ربيع عام 2017، وفيلم «الخطة العايمة» للمخرج معتز التوني، عام 2020، كما شارك أيضا في عدد من الأفلام منها «عفريت ترانزيت»، «لص بغداد»، «سبع البرومبة»، و«جحيم في الهند».

محمد عبد الرحمن عن «الدعوة عامة»: مزيج من الكوميديا والأكشن والإثارة

ومن جانبه، تحدث «عبد الرحمن» في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، عن دوره بفيلم «الدعوة عامة» الذي بدأ الإعداد له على مدار عامين ماضيين، قائلا: «الفيلم من النوع الذي أحبه، فهو مزيج من الأكشن والكوميديا والإثارة، حيث أقوم بدور شاب يتشاجر مع والدته فتنقلب حياته رأسا على عقب، وأعجبت كثيرا بالسيناريو بعد قرأته».