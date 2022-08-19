«الدعوة عامة» يحقق 300 ألف جنيه خلال يومين.. و«تسليم أهالي» في الصدارة

حقق فيلم «الدعوة عامة» للمخرج وائل فرج، في ثاني أيام عرضه بدور العرض السينمائي، إيرادات وصلت إلى 163 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم على مدار يومين إلى 306 آلاف جنيه، وفقًا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، ليأتي الفيلم في المركز الأخير بقائمة الإيرادات اليومية.

يستمر فيلم «تسليم أهالي» في صدارة شباك التذاكر اليومي بـ820 ألف جنيه، وذلك بجانب صدارة شباك الإيرادات الأسبوعي بإجمالي إيرادات 13.6 مليون جنيه، وجاء فيلم «كيرة والجن» في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية للسينما المصرية، محققًا 465 ألف جنيه، حيث تجاوز إجمالي ما حققه الفيلم منذ طرحه في السينمات يوم 30 يونيو الماضي 105 ملايين جنيه.

«تسليم أهالي» يتصدر الإيرادات اليومية بـ820 ألف جنيه

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم «عمهم» بطولة الفنان محمد إمام، الذي حقق 374 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «بحبك» بطولة وإخراج تامر حسني سوى 209 آلاف جنيه، ليكون في المركز الرابع بقائمة الإيرادات اليومية، وعلى المستوى الإجمالي وصلت إيرادات «عمهم» إلى 46 مليون جنيه ليفصله فارق بسيط عن الإيرادات الإجمالية لـ«بحبك» التي بلغت 46.6 مليون جنيه.

«عمهم» في المركز الثاني بشباك التذاكر السعودي.. و«بحبك» يتراجع للمركز الرابع

وجاء فيلم «عمهم» في المركز الثاني في شباك التذاكر السعودي للأسبوع الثاني على التوالي، بينما تراجع فيلم «بحبك» إلى المركز الرابع بدلاً من المركز الثالث في الأسبوع الماضي.

واستقبلت دور العرض السينمائية، الأربعاء الماضي، فيلم «الدعوة عامة»، الذي يجمع في بطولته أحمد الفيشاوي، ومحمد عبد الرحمن، بالإضافة إلى أسماء أبواليزيد، وهو من إخراج وائل فرج، وتأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب.