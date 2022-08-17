أبطال فيلم الدعوة عامة يحتفلون بالعرض الخاص الليلة

انطلق اليوم الأربعاء، عرض فيلم الدعوة عامة للفنان أحمد الفيشاوي في جميع دور العرض السينمائية وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور، وخاصة أن العمل يدور في إطار لايت كوميدي.

وقرر صناع فيلم الدعوة عامة، الاحتفال مساء اليوم الأربعاء، بانطلاق عرض الفيلم من خلال عرض خاص للصحافة والإعلام، بحضور كل أبطال الفيلم، وذلك في الثامنة مساء بإحدى السينمات.

أبطال فيلم الدعوة عامة

وفيلم الدعوة عامة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي ومحمد عبدالرحمن توتا وأسماء أبو اليزيد ودينا وسوسن بدر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج وائل فرج.

وتدور أحداث فيلم الدعوة عامة في إطار من الكوميديا حول شاب يدعى معتز، وهو شاب مستهتر وتدعي والدته عليه دعوة تصيبه هو وكل من معه وظهر هذا بالفعل في البرومو الذي تم طرحه للعمل.

آخر أعمال أحمد الفيشاوي

وكانت آخر الأعمال السينمائية التي عرضت للفنان أحمد الفيشاوي، فيلم أشباح أوروبا الذي شارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين؛ منهم هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وباسم سمرة وأروى جودة وبيومي فؤاد وعباس أبو الحسن وسعد المختار، وعدد آخر من الفنانين، وهو من قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتم عرضه على أحد المنصات الإلكترونية وحقق نجاحا كبيرا.