«الدعوة عامة» في ذيل قائمة الإيرادات أول أيام عرضه بدور السينما

حقق فيلم «الدعوة عامة»، بطولة الفنان محمد عبدالرحمن، إيرادات وصلت إلى 143 ألف جنيه، وذلك في أول أيامه بدور العرض السينمائية، وتذيل الفيلم قائمة إيرادات الأفلام المصرية اليومية، الصادرة عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، حيث حافظ فيلم «تسليم أهالي»، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، على المركز الأول، محققا 623 ألف جنيه.

وجاء في المركز الثاني ضمن قائمة إيرادات الأفلام المصرية، فيلم «كيرة والجن» بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، محققا 400 ألف جنيه، بينما جاء فيلم «عمهم» بطولة محمد إمام في المركز الثاني بـ 281 ألف جنيه، بفارق ضئيل عن فيلم «بحبك»، بطولة وإخراج تامر حسني في المركز الرابع بـ 204 ألف جنيه.

«كيرة والجن» الأعلى إيرادًا في السينما المصرية

وجاء فيلم «تسليم أهالي»، في صدارة شباك الإيرادات الأسبوعي، للأسبوع الثاني على التوالي، حيث حقق الأسبوع الماضي 6 ملايين جنيه، لترتفع إيرادات الفيلم الإجمالية إلى 13.5 مليون جنيه، وفي المركز الثاني فيلم «كيرة والجن»، الذي حقق إيرادات أسبوعية وصلت لـ 3.5 مليون جنيه، مستمرا للأسبوع الثامن في دور العرض السينمائي، بعد ما تجاوز إجمالي إيرادات الفيلم 105 ملايين جنيه، ليصبح بذلك الفيلم الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية.

وفي القائمة الأسبوعية، احتفظ فيلم «عمهم» بالمركز الثالث محققا 2.7 مليون جنيه، حيث وصلت إيراداته الكلية إلى 46 مليون جنيه، وتلاه فيلم «بحبك» في المركز الرابع بـ 1.7 مليون جنيه، وإيرادات كلية وصلت لـ 46.6 مليون جنيه.

الظهور الأول لمحمد عبدالرحمن

فيلم «الدعوة عامة» من إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبدالرحمن، أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد، من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وحرص «عبد الرحمن» على التواجد في العرض الخاص للفيلم مساء أمس، وهو الظهور الأول له بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح الشهر الماضي.