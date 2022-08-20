طلب إحاطة حول إعلانات وهمية بالسفر إلى الفضاء.. «اشرب قهوتك على القمر»

تقدم النائب أحمد حتة عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بطلب إحاطة لمجلس النواب، لتوجيهه لرئيس الوزراء والأجهزة المختصة، حول إعلانات بعض الشركات التي انتشرت في مصر للسفر إلى الفضاء كوكلاء لشركات عالمية تحت عنوان «اشرب فنجان قهوة على القمر»، أو «تمتع بقضاء رحلة سياحية إلى الفضاء».

إعلانات رحلات السياحة للفضاء انتقلت لمصر

وأوضح النائب أحمد حتة، أن إعلانات السفر للفضاء، انتقلت إلى مصر مع قيام بعض الشركات المصرية بعمل إعلانات تستهدف رجال الأعمال وأصحاب الأموال مع انتشار شركات عالمية بالفعل تقوم برحلات إلى الفضاء لعشاق المغامرة.

وقال «حتة»، إن الاعلانات والدعاية لرحلات الفضاء بدأت بعد إعلانات من إحدى الشركات الأمريكية الكبرى وقيام بعض أثرياء العالم بالفعل برحلات وانتشرت عناوين مثل «هل تبحث عن مكان جديد لعطلة بعيدا عن ضغوطات الأرض التي لا تنتهي، الحل أن تشاركنا في مغامرة إلى القمر»، وانتشرت ما يسمى بسياحة الفضاء.

التكلفة العالمية 55 مليون دولار ومصر 7 ملايين

وأضاف النائب، أن تكلفة الرحلة في الولايات المتحدة إلى الفضاء كانت باهظة، إذ كانت تبلغ نحو 55 مليون دولار في بداية الأمر، ولكن مع ظهورعدد من الشركات قلت التكلفة وأصبح أثرياء العالم يتنافسون لحجز هذه الرحلات الحقيقية.

وأكد «حتة»، أن بعض الشركات المصرية بدأت مؤخرا إعلانات عن رحلات سياحية للفضاء بعنوان «اشرب فنجان قهوة على القمر»، أو «استمتع بعطلة على الفضاء» و«اهرب من ضغوط الأرض إلى الفضاء»، وبدأت التحدث باسم شركات عالمية لإقناع بعض الأثرياء بأنهم وكلاء لتلك الشركات، وأنه يمكنهم القيام بعطلة سياحية إلى القمر أو الفضاء مقابل ملايين قليلة.

وكان أول إعلان العام الماضي من شركة سياحة مصرية عن تنظيم أول رحلة فضائية في مصر، كوكيل لشركة «فيرجين جالاكتيك» الإنجليزية للفضاء، بتكلفة أقل كثيرًا من الأسعار العالمية بقيمة 7.5 مليون جنيه مصري، أو ما يعادل 467 ألف دولار أميريكي، في حين بدأت شركات بالإعلان عن رحلات وهمية بأقل من ذلك بكثير.

مطالب برقابة من الدولة

وطالب النائب، بكشف حقيقة تلك الرحلات والإعلان بشفافية، عن حقيقة تلك الرحلات حتى لا يقع بعض رجال فريسة لبعض الشركات والرحلات الوهمية، وحماية مواطنين مصريين ومنع إهدار أموال مصرية خاصة بالعملة الصعبة في وقت لا يحتمل الاقتصاد أي عمليات من هذا النوع.