تنسيق كلية سياحة وفنادق 2022.. اعرف الحدود الدنيا والأماكن الشاغرة

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى أمس، ومن ضمنها تفاصيل تنسيق كلية سياحة وفنادق 2022، موضحاً أنه توجد أماكن شاغرة في العديد من الكليات لطلاب المرحلة الثانية بشعبتيها العلمية والأدبية، مؤكداً أن تنسيق المرحلة الثانية بدأ اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس الجاري.

الحد الأدنى لتنسيق كلية سياحة وفنادق 2022 بلغ في جامعة الإسكندرية لطلاب الشعبة الأدبية 285 درجة وفي جامعة المنصورة بلغ 267 درجة، حيث أكدت وزارة التعليم العالي عبر موقعها الرسمي، أنه توجد أماكن شاغرة للكلية سواء لطلاب الشعبة الأدبية أو الشعبة العلمية.

هل توجد اختبارات قدرات لكلية السياحة والفنادق؟

قالت الدكتورة غادة علي، عميدة كلية السياحة والفنادق بجامعة بني سويف، إن المجلس الأعلى للجامعات قرر إلغاء اختبارات القدرات للقبول بالكلية، مشيدة بالقرار لأنها ساهمت في تقليل نسبة القبول في غالبية الجامعات لأنها تشترط موعد معين يجب على الطلاب أداءها فيه بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وأضافت «غادة» لـ«الوطن»، أن القبول بالكلية يتوقف الآن على عقد مقابلات شخصية للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية للتأكد من استعدادهم للدراسة مع الالتزام بالحد الأدنى للتنسيق، موضحة أن المقابلة الشخصية أفضل بكثير من اختبارات القدرات التي تتطلب كتابة فقط، لافتة إلى أن الكلية حريصة على تدريب الطلاب بجانب الدراسة النظرية.

الحدود الدنيا لتنسيق كليات الأدبي

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي، الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية فالحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بلغ 354 درجة وكلية الألسن جامعة كفر الشيخ 351 درجة وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة بجامعة الإسكندرية بلغ الإسكندرية 348 درجة وكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس 345 درجة.

وأضافت الوزارة أن الحد الأدنى لتنسيق كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف 340 درجة وكلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 338 درجة وكلية الألسن جامعة عين شمس 338 درجة وكلية الألسن جامعة الفيوم 337 درجة.