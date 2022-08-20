1209 طلاب يؤدون امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة بدمياط

يؤدي 1209 طلاب، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، في 10 لجان موزعة بنطاق محافظة دمياط، وذلك في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، سير العملية الامتحانية، واطمأنت على انتظامها في جميع اللجان من بداية الموعد المحدد لها.

وأكدت محافظ دمياط على توفير المناخ الملائم مع الالتزام بكافة القواعد المنظمة للعملية الامتحانية وتطبيق التدابير الوقائية، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، كما وجهت تعليماتها لمديرية التربية والتعليم بمتابعة الموقف أولا بأول والوقوف على أي مشكلات قد تحدث والعمل على حلها فورا.

استعدادات مكثفة لامتحانات الدور الثاني

من جانبه، أكد الدكتور خالد خلف، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات لتجهيز المقار الامتحانية، كما تم التنسيق مع مديرية أمن دمياط لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة، إلى جانب التواصل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة، كما أشار إلى أنه تم عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية لمتابعة سير الامتحانات والتي تستمر حتى 30 أغسطس الجاري.

التصدى لمحاولات الغش

وانطلقت صباح اليوم السبت 20 أغسطس الجاري، امتحانات الثانوية العامة دور ثان، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وفق نظام البابل شيت، فيما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التصدي لأي محاولات غش، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تحدث بالامتحانات.

انتهاء امتحانات الدور الثاني 30 أغسطس

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت بدء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة «دور ثان» للعام الدراسي 2022/2021، اليوم السبت، حيث يؤدي اختبارات الدور الثاني قرابة الـ157 ألف طالب وطالبة في 300 لجنة على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية.

ويؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، اليوم السبت، وتستمر امتحانات الدور الثاني حتى يوم 30 أغسطس 2022، وفق الجدول المعلن مسبقا.