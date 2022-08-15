إجراءات «دمياط» لترشيد استهلاك الكهرباء.. بينها الالتزام بمواعيد غلق المحال

أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عددا من التوجيهات للوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمصالح الحكومية بخصوص تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الصادرة خلال جلسة مجلس المحافظين التي انعقدت الأربعاء الماضي، بشأن التنفيذ الكامل لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء وتوفير أكبر قدر من استهلاك الغاز الطبيعي الموجه لمحطات إنتاج الكهرباء.

ترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية

وأكدت محافظ دمياط على ترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية والقطاعات التابعة لها خلال ساعات العمل الرسمية، مع الالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء مواعيد العمل، علاوة على تخفيض إنارة الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، موجهة تعليماتها إلى الوحدات المحلية بمتابعة التزام المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيتريات بالمواعيد الصيفية، وفقًا لما هو وارد بالقرارات الصادرة عن وزارتي التنمية المحلية والسياحة والآثار، مع التأكد من التزام تلك المنشآت بتخفيض الإضاءة على الواجهات والتأكيد على عدم خفض حرارة المكيفات عن 25 درجة مئوية.

ضرورة التزام المنشآت الرياضية والأندية وملاعب كرة القدم

وفي السياق ذاته، أكدت «عوض» ضرورة التزام المنشآت الرياضية والأندية وملاعب كرة القدم بترشيد استهلاك الكهرباء وغلق الإنارة فور انتهاء الفعاليات التي تقام بها.

ولفتت محافظ دمياط إلى أن تلك القضية تستهدف تكاتف جميع الجهود ونشر التوعية المجتمعية بأهمية ترشيد الطاقة، مشيرة إلى متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، ونوهت بأن عملية التطبيق تُعد مسئولية جميع الأطراف العاملة بالمحافظة، وذلك لتنفيذ جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وتقليل الآثار المترتبة عنها.