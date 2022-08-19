«التعليم»: لا يسمح بإعادة تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة إلا بحكم محكمة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السماح للطلاب المتقدمين في تظلمات الثانوية العامة 2022، بالاطلاع على أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة، بدءا من صباح غدٍ السبت الموافق 20 أغسطس الحالي، في الأماكن التي تم تحديدها في لجان النظام والمراقبة ببعض المحافظات، للتسهيل على أولياء الأمور وأبنائهم الطلاب.

تظلمات الثانوية العامة 2022.. لن يسمح بإعادة التصحيح

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يسمح بإعادة تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة خلال أعمال تظلمات الثانوية العامة 2022، مشيراً إلى أن كل طالب سوف يطلع على ورقة إجابته ومراجعة رصد الدرجات، قائلا: «لن يسمح بإعادة التصحيح إلا بحكم محكمة، لكن هناك لجان تتابع بدقة سريان عملية تصحيح الامتحانات».

امتحانات الثانوية العامة 2022 تم تصحيحها إلكترونياً

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تظلمات الثانوية العامة 2022 سيتم فحصها بدقة شديدة، وأي طالب سوف تثبت المراجعة أنه له درجات سيتم منحها له فورا، وسيتم عمل شهادة جديدة من الوزارة بدرجاته الجديدة، لافتا إلى أن أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة تم تصحيحها بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء، موضحاً أن الوزارة لن ولم تظلم أي طالب، وإن كل طالب حصل على درجاته التي يستحقها.

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2022

وحدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أماكن للاطلاع على تظلمات الثانوية العامة 2022، بالعديد من المحافظات، للتسهيل وتخفيف الأعباء على أولياء الأمور وأبنائهم الطلاب، وهي كالتالي:

1- لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسكندرية «أ» لمديريات الإسكندرية، الغربية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة، العنوان: مدرسة المشير أحمد إسماعيل ش منشأ بجوار استاد الإسكندرية 0342022230

2- لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة «ب» لمديريات الدقهلية، الشرقية، دمياط، العنوان: مدرسة المنصورة ث بنين ش أحمد ماهر المنصورة 0502244171

3- لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسماعيلية لمديريات بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب وشمال سيناء، العنوان: المجمع التعليمي بالإسماعيلية 0643352749

4- لجنة النظام والمراقبة قطاع أسيوط، لمديريات المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، العنوان: مدرسة ناصر ث العسكرية شارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط 0882348046

5- مديريات قنا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، العنوان: مدرسة فاطمة الزهراء ث بنات حي المصالح بجوار مستشفى الهلال قنا 0963343578

6- المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، لمديريات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، بني سويف، الفيوم، العنوان: المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.