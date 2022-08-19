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انطلاق امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة للعام الدراسي 2021- 2022 غدا السبت

كتب:

أميرة فكري
01:21 م | الجمعة 19 أغسطس 2022
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

تنطلق، غدًا السبت، الموافق 20 أغسطس 2022، امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة «دور ثان» للعام الدراسي 2022/2021، حيث يؤدي اختبارات الدور الثاني قرابة الـ157 ألف طالب وطالبة، في 300 لجنة سير على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية.

ويؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، غدًا السبت، وتستمر امتحانات الدور الثاني حتى يوم 30 أغسطس 2022، وفق الجدول المعلن مسبقًا.

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بقلم أميرة فكري