مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 20 ألف سائح على متن 136 رحلة طيران

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدولي، اليوم السبت، 20 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية قادمين من مطارات أوروبا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 20 ألف سائح

وأشار مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف عن وصول 136 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا اليوم السبت، حيث من المقرر وصول 101 رحلة لمطار الغردقة «منتظم وشارتر»، ووصول 35 رحلة طيران إلى مطار مرسى علم الدولي تقل حوالي 20 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

استعدادت فنادق الغردقة ومرسى علم لاستقبال السائحين

ومن جانبه كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، استعدادات فنادق الغردقة ومرسى علم لاستقبال نحو 20 ألف سائح على متن 136 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا من أكثر من 12 دولة وهي بولندا والتشيك وألمانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وبلجيكا وإنجلترا ولوكسمبرج ورومانيا وسلوفاكيا.

انتعاش السياحة في الغردقة ومرسى علم

وأضاف الخبير السياحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن السياحة الألمانية والتشيكية والبولندية تأتي في مقدمة الأسواق السياحية الوافدة إلى الغردقة ومرسى علم، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ سنوات تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مطار الغردقة ومرسى علم، وإقبال الأسواق السياحية على المدن السياحية المصرية نتيجة الجهود المبذولة من الدولة لدعم القطاع السياحي لجذب المزيد من السائحين.