اليوم.. وصول 90 رحلة طيران إلى الغردقة ومرسى علم

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم اليوم 90 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 13 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

مطارات الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وقال مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن» إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف وصول 90 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 13 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، حيث يستقبل مطار الغردقة الدولي 71 رحلة طيران ومطار مرسى الأحلام 19 رحلة طيران، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

انتعاشة سياحية بفنادق مرسي علم

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي ومدير عام أحد المنتجعات السياحية بمرسي علم بأن فنادق ومنتجعات مرسي علم تشهد انتعاشة سياحية وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها، وأعلنت عدد من الفنادق أنها كاملة العدد ولا يوجد أي حجوزات حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية

ولفت إلى أن ذلك يعود إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسي علم الدولي حيث وصول عشرات رحلات الطيران يومياً، تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات حركة السياحة الداخلية تزامنا مع اجازة الصيف وتوافد الآلاف من المواطنين لقضاء إجازة الصيف بمنتجعات وشواطئ مرسى علم.