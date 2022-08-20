«التضامن» تنظم ورشة عمل لرفع كفاءة موظفي الرعاية البديلة في 3 محافظات

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية وبالتعاون مع مشروع «حماية الطفل» التابع لمنظمة «اليونيسف» ورشة عمل، استهدفت رفع كفاءة العاملين بمنظومة الرعاية البديلة بمديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية ودمياط، وشهدت مشاركة 50 متدربًا.

50 متدربًا

حضر ورشة العمل، المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة ورئيس اللجنة العالية للأسر البديلة عبر تطبيق «zoom»، كذلك مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ومن الأزهر الشريف حسن خليل، ومها الحفناوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وفراج محمد حافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، وعلاء عبدالعاطي مدير عام الرعاية المؤسسية والأسرية وفريق عمل الرعاية البديلة بالوزارة، إلى جانب ممثلين عن فريق التدخل السريع بالوزارة ومشروع حماية الطفل التابع لمنظمة «اليونيسف».

وسلطت ورشة العمل الضوء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالكفالة، وأهم التحديات التي تواجه العاملين والتحليل لمنظومة الرعاية البديلة بالمديريات على مستوى الجمهورية، كما تمّ التطرق للمنظومة التشريعية للأسر البديلة الكافلة، إلى جانب الدليل الإرشادي وخطوات مراحل الكفالة.

الارتقاء بمستوى الأداء في منظومة الرعاية البديلة

عُقدت الورشة ضمن سلسلة برامج تدريبية تنفذها وزارة التضامن بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي للارتقاء بمستوى الأداء في منظومة الرعاية البديلة ورفع كفاءة العاملين بها، إذ جرى تنفيذ ورش عمل بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة استهدفت العاملين بمنظومة الرعاية البديلة بمديريات القاهرة والجيزة والقليوبية واللجان المحلية بهذه المحافظات، وكذلك برنامج تدريبي بالتعاون مع جمعية الأورمان، استهدف محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وأسوان وقنا.