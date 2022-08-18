«التضامن»: الانتهاء من صرف كل التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث كنيسة أبو سيفين

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الانتهاء من صرف كل التعويضات لأسر الضحايا والمصابين، في حادث كنيسة أبو سيفين، الذي وقع الأحد الماضي بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة صرف التعويضات اللازمة.

وأوضحت الوزارة في بيان قبل قليل، أن عدد الضحايا بلغ 41 مواطنًا، جرى تسليم التعويضات الخاصة بهم لأسرهم، كما جرى صرف التعويضات لـ9 مصابين، إذ حصلت أسرة المتوفى على 100 ألف جنيه، كما حصل المصابون على التعويضات القانونية المقررة لهم، البالغة 10 آلاف جنيه.

الرعاية لا تقتصر على تقديم الدعم المالي فقط

وأضاف البيان، أن الرعاية لا تقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، بل هناك دعم نفسي، وفرق متخصصة ترعى الأطفال والمصابين وأسر الضحايا، لإعانتهم على الخروج من الصدمة، إذ يقدم فريق من الهلال الأحمر المصري، كل الخدمات الإنسانية لأهالي الضحايا والمصابين من الحادث.

صرف كل التعويضات لأسر الضحايا والمصابين

ولفت البيان إلى وزارة التضامن الاجتماعي، فتحت ملف اجتماعي لكل الأسر، من أجل تقديم كل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر وذويهم.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، بدأت صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين، الاثنين الماضي، وانتهت اليوم الخميس، من صرف كل التعويضات لأسر الضحايا والمصابين.