القبض على «مستريحين» بسوهاج.. نصبا على المواطنين في 16 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على شخصين لممارستهما نشاطًا احتياليًا من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين؛ بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري وتجارة الأراضي، من خلال المكتب الخاص بأحدهما مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 16.800.000 جنيه من الضحايا.

المتهمين استوليا على 16 مليون جنيه

بداية الواقعة كانت بورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين؛ بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري وتجارة الأراضي، من خلال المكتب الخاص بأحدهما مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 16.800.000 جنيه منهم، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، والتي وعدا بتوزيعها.

القبض على المتهمين

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المتهمين، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.