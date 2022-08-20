مؤلف «الدعوة عامة»: نناقش عقوق الوالدين.. وسعيد بما حققه الفيلم حتى الآن

يواصل صناع فيلم الدعوة عامة للفنان محمد عبد الرحمن توتا وأحمد الفيشاوي تحقيق الإيرادات منذ اللحظات الأولى لعرضه في جميع دور العرض السينمائية الذي انطلق يوم الأربعاء الماضي.

كشف أحمد عبد الوهاب أحد مؤلفي العمل الكواليس الخاصة به، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلا إن العمل يناقش فكرة عقوق الوالدين، وكانت صعوبته في كيفية تناول موضوع مهم بطريقة بسيطة وكوميدية خفيفة تصل إلى الجمهور.

مؤلف فيلم الدعوة عامة يكشف كواليس العمل

وتابع عبد الوهاب أن «دعوة الأم أمر مهم للغاية، وهناك الكثير يظنون بأنها شئ سهل ويمر مرور الكرام، ولكن يحدث غير ذلك وهذا مايناقشه العمل»، بالاضافة إلى أن هناك تفاصيل صغيرة قد يراها الأبناء أنها ليست عقوقا ولكنها في الحقيقة من الأمور السيئة، وتعدا من العقوق.

وأكد المؤلف أحمد عبد الوهاب على أنه سعيد بهذا العمل، ويتمنى أن يصل للجمهور وينال إعجابهم، كما عبر عن سعادته بما حققه الفيلم من نجاح حتى الآن.

يذكر أن فيلم الدعوة عامة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد عبد الرحمن توتا وأحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد وسوسن بدر ودينا، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج وائل فرج.

العرض الخاص لفيلم الدعوة عامة

وكان قد احتفل صناع الفيلم يوم الأربعاء الماضي بالعرض الخاص له في أحد السينمات التي تقع في أحد المولات التجارية، وسط حضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على تهنئة صناع العمل، ومنهم حمدى الميرغني ومصطفي خاطر وكريم عفيفي وأسما شريف منير وعلى الطيب وغيرهم.