مؤسسة أمريكية تكشف حقيقة تأمين العملات المشفرة: ادعاءات مضللة

أمرت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع في الولايات المتحدة (FDIC)، بورصة العملات المشفرة FTX بوقف ما وصفته بادعاءات «كاذبة ومضللة»، قدمتها البورصة حول ما إذا كانت الأموال في الشركة مؤمنة من قبل الحكومة.

وقالت المؤسسة إن تغريدة في يوليو من قبل بريت هاريسون، رئيس عمليات FTX في الولايات المتحدة، احتوت على مزاعم مضللة بأن الأموال المحتفظ بها والأسهم المشتراة من خلال FDIC مؤمنة، وأمرت الشركة بإزالة أي لغة مضللة من حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع.

العملات المشفرة يتم تخزينها في حسابات بنكية مؤمنة بشكل فردي

وفي التغريدة، التي حذفها هاريسون منذ ذلك الحين، ذكر أن الودائع المباشرة من أرباب العمل في بورصة العملات المشفرة يتم تخزينها في حسابات بنكية مؤمنة بشكل فردي من قبل مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC)، وأن الأسهم المشتراة عبر FTX US محفوظة في حسابات الوساطة المؤمنة من قبل مؤسسة التأمين الفيدرالي (FDIC).

التأمين متاح للعملات المشفرة وحيازات الأسهم

وقالت مؤسسة التأمين الفيدرالي، في خطاب الإيقاف الذي أرسلته إلى FTX US أن هذه البيانات تشير إلى أن التأمين متاح للعملات المشفرة وحيازات الأسهم، ولكن الوكالة لا تؤمن حسابات الوساطة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة FTX Sam Bankman-Fried أن FTX ليست مؤمنة من قبل مؤسسة التأمين الفيدرالي، واعتذر عما إذا كان أساء أي شخص تفسير التعليقات السابقة.

الاضطراب في سوق العملات المشفرة

يأتي الأمر، وهو واحد من خمسة تم إرسالها إلى شركات التشفير من قبل مؤسسة التأمين الفيدرالي، في الوقت الذي كثف فيه المنظمون جهودهم لمراقبة شركات التشفير التي قد تضلل المستثمرين بشأن ما إذا كانت أموالهم تتمتع بدعم حكومي، وصلت المشكلة إلى ذروتها مؤخرًا، حيث أدى الاضطراب في سوق العملات المشفرة إلى ضغوط وانهيار بعض الشركات البارزة.

وأصدرت المؤسسة خطاب وقف وكف مماثل لإفلاس شركة التشفير Voyager Digital، بحجة أن الشركة ضللت العملاء من خلال المطالبة بأموالهم مع Voyager ستغطيها FDIC.

في وقت لاحق، أصدرت مؤسسة التأمين الفيدرالي استشارة تحث البنوك التي تتعامل مع شركات التشفير للتأكد من أن العملاء على دراية بأنواع الأصول المؤمنة من الحكومة، لا سيما في الحالات التي تقدم فيها الشركات مزيجًا من منتجات التشفير غير المؤمن عليها جنبًا إلى جنب مع منتجات الودائع المصرفية المؤمنة.