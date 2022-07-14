خسائر العملات المشفرة الأسوأ منذ عام 2018.. فقدت 2 تريلون دولار

عانت العملات المشفرة من تراجعات كبيرة هذا العام لم تشهدها من تراجعات 2018، حيث فقدت 2 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ ذروة الانتعاش الهائل في عام 2021. بحسب «CNBC».

البيتكوين تتراجع 70%

تراجعت البيتكوين العملة الرقمية الأشهر في العالم بنسبة 70٪ عن أعلى مستوى لها في نوفمبر الماضي عند 69000 دولار تقريبًا. بحسب »coinmarketcap».

وتتداول عملة البيتكوين في الوقت الحالي عند مستوى 19.776 ألف دولار متراجعة بنحو 0.4% خلال ال24 ساعة الأخيرة.

شتاء العملات الرقمية

أدت هذه الخسائر الحادة في سوق العملات الرقمية إلى تحذير العديد من الخبراء من السوق الهابطة التي يطلق عليها الآن اسم «شتاء العملات المشفرة»، وكانت آخر خسائر تعرضت لها سوق العملات المشفرة بهذه القوة بين عامي 2017 و 2018.

قالت كلارا ميدالي، مديرة الأبحاث في شركة كايكو للبيانات المشفرة: «كان انهيار سوق العملات المشفرة عام 2017 إلى حد كبير بسبب انفجار فقاعة المكاسب التي حققتها». بحسب CNBC.

عوامل الاقتصاد الكلي

لكن الانهيار الحالي بدأ في وقت سابق من هذا العام نتيجة لعوامل الاقتصاد الكلي بما في ذلك التضخم المتفشي الذي تسبب في قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى برفع أسعار الفائدة.

يتم تداول البيتكوين وسوق العملات المشفرة على نطاق أوسع بطريقة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأصول المخاطرة الأخرى، ولا سيما أسواق الأسهم.

أسوأ أداء ربع سنوي منذ أكثر من عقد

سجلت العملة الرقمية الأشهر في العالم أسوأ ربع لها منذ أكثر من عقد في الربع الثاني من العام. في نفس الفترة انخفض مؤشر ناسداك الذي يضم أكبر شركات التكنولوجيا بأكثر من 22٪.

جذب هذا الانعكاس الحاد للسوق الكثيرين في الصناعة من صناديق التحوط إلى المقرضين على حين غرة.