للراغبين في شراء العملات المشفرة.. 4 نصائح لاستثمار ناجح

استراتيجيات الاستثمار في العملات المشفرة، قد تضعك في صدارة قائمة المستثمرين المشهورين، الذين يحاولون اكتشاف طرق لدمج العملات المشفرة، مثل البيتكوين والعملات المعدنية البديلة في محفظة استثماراتهم التقليدية، في حين أنّ سوق العملات المشفرة يتعرض لخسائر كبيرة منذ بداية العام.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، 5 نصائح للراغبين في الاستثمار في العملات المشفرة، وفقًا لموقع «investing news».

النصيحة الأولى: استثمر مدخراتك الفائضة

كما هو الحال مع الاستثمار التقليدي، عليك أن تستثمر في سوق التشفير الأموال الفائضة عن ميزانيتك التي تتحمل خسارته، إذا لم تكن قادرًا على تحمل الخسارة الكاملة المحتملة لاستثمارك في العملات الرقمية، فهذا يعني أنّك لا تستطيع تحمل مخاطر الاستثمار في تلك العملة المشفرة.

النصيحة الثانية: الاستفادة من التقلبات السعرية

تشتهر العملات المشفرة بأنَّها متقلبة في أدائها بين الارتفاع والانخفاض، وقد يكون هذا عامل جذب للمتداولين الذين يستفيدون من تقلبات الأسعار أو المعروفين بالمضاربين، لكن بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، قد يكون من الصعب إدارة تقلبات العملة المشفرة، نظرًا لأن العملة المشفرة من الأصول الناشئة، فلا تزال هناك تكهنات وضجيج يحيط بها، قد يؤدي غالبًا إلى تقلبات متزايدة في حين يُنظر إلى تحركات الأسعار الكبيرة عادةً على أنها مخاطرة.

النصيحة الثالثة: استفد من الأرباح

يقول الخبراء إنّ المشاركين في سوق العملات المشفرة أمامهم فرصة ليحصلوا على مكاسب بشكل متكرر، وهناك فرصة جيدة للاستفادة من ارتفاع الأسعار بعد التراجعات، فيجب عليك تحديد سبب وأهداف واضحة للتداول في العملات المشفرة، وكذلك تحديد نقاط الدخول والخروج الخاصة بك للتداولات.

النصيحة الرابعة: التنويع في شراء العملات

لا تضع البيض في سلة واحدة، عليك التنويع عند الدخول للاستثمار في عالم العملات المشفرة، تتمثل الاستراتيجية الأفضل لتقليل المخاطر في الاستثمار بالعملات المشفرة في استثمار محفظتك المشفرة في مجموعة متنوعة من العملات المعدنية ومشاريع التشفير.