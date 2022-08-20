«تعليم مطروح»: لا شكاوى من امتحان «العربي» في الدور الثاني للثانوية العامة

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة انطلقت اليوم السبت، وسط أجواء هادئة وآمنة، حيث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية في لجنة مجمع أبي بكر الصديق الابتدائي وسط مدينة مرسى مطروح، في ظل استقرار اللجان من الداخل وتنظيمها.

متابعة امتحانات الثانوية العامة

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة الرئيسية بالمديرية بدأت عملها منذ الصباح الباكر لمتابعة مسار امتحان اليوم الأول، وذلك بحضور أعضاء الغرفة المكونة من إسماعيل جاتو، رئيس اللجنة الثلاثية، وممثلي مديرية أمن مطروح، وجميع أعضاء غرفة العمليات، وجرى متابعة وصول الأسئلة في مواعيدها وتوزيعها.

توافر الأجواء الهادئة بالامتحانات

وأوضح وكيل تعليم مطروح أنه اطمأن من رئيس لجنة أبي بكر الصديق على انطلاق امتحانات الدور الثاني وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير احترازية ووقائية، موضحا عدم وجود شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور، ومؤكدا أن 90 طالبا أدوا امتحان اللغة العربية، بينما تغيب 2.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن رئيس اللجنة قام بتوزيع كتب المفاهيم الخاصة باللغة العربية على الطلاب واستلامها منهم عقب نهاية الامتحان.

غرفة عمليات الثانوية العامة

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات يتم من خلالها التواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للاطمئنان على توافر كافة الأجواء الامتحانية المناسبة وفق التعليمات الوزارية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة يسودها الالتزام، مشيراً أن الغرفة الرئيسية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب بشأن امتحان اليوم.