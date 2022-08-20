5800 طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في سوهاج

انطلقت امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة، اليوم السبت، في محافظة سوهاج، والتي يؤدي خلالها 5800 طالب وطالبة امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية وفق نظام البابل شيت، وتم توزيعهم على 14 لجنة على مستوى المحافظة.

انتظام سير الامتحانات بمختلف اللجان

وأكد الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة تعليم سوهاج، أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تتابع على مدار الساعة انتظام سير الامتحانات بمختلف اللجان للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات للتصدي لأي محاولات للغش، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تحدث داخل اللجان بما يضمن توفير أجواء آمنة تمكن الطلاب من أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة

وانطلقت صباح اليوم السبت الموافق 20 أغسطس 2022، امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة «دور ثان» للعام الدراسي 2022/2021، حيث يؤدي اختبارات الدور الثاني قرابة الـ157 ألف طالب وطالبة في 300 لجنة سير على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية.

ويؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، اليوم، وتستمر امتحانات الدور الثاني حتى يوم 30 أغسطس 2022، وفق الجدول المعلن، مع التشديد على سير الامتحانات بمختلف اللجان بكل انتظام وهدوء مع الاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة الطلاب.