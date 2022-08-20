توزيع 19 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

قالت أمل أبو عزوز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في بني سويف، إنه تم استلام 19 طنا و206 كيلو جرامات من اللحوم المخصصة لمحافظة بني سويف ضمن مبادرة «من المصريين للمصريين»، لتوزيعها على الأسر المستفيدة من خلال اللجان التي تم تشكيلها من الإدارات والوحدات الاجتماعية للتوزيع وفقا للكشوف الواردة من الوزارة من مستفيدي الدعم النقدي تكافل وكرامة على مستوى المحافظة.

تنفيذ مبادرة من المصريين للمصريين ببني سويف

من جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولي التضامن الاجتماعي وصول كميات من اللحوم لتوزيعها على مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، والضمان الاجتماعي على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ضمن مبادرة «من المصريين للمصريين» التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الدعم للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية.

التنسيق بين الوحدات المحلية والإدارات الاجتماعية

وأثنى محافظ بني سويف على اهتمام القيادة السياسية وتوجيهاتها لأجهزة ومؤسسات الدولة في توفير المساعدات الغذائية واللحوم للأسر الأولى بالرعاية، والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهًا بالتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية والإدارات الاجتماعية المختلفة لضمان وصول الدعم للمستحقين، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الخدمات والدعم العيني للأهالي، خاصة من الأسر والفئات الأولى بالرعاية.