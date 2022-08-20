إصابة 10 عمال في انقلاب ميكروباص على طريق «بني سويف - دمو» الصحراوي

أصيب 10 عمال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي «بني سويف - دمو»، بالقرب من كوبري الحمام التابع لمركز ناصر شمال المحافظة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بانقلاب ميكروباص على صحراوي بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي «بني سويف - دمو» الصحراوي، ووقوع مصابين جميعهم عمال في أحد مصانع البصل بمدينة 6 أكتوبر، وكانوا في طريقهم من قريتهم شريف باشا التابعة لمركز بني سويف إلى مقر عملهم بمدينة 6 أكتوبر.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى بني سويف

وعلى الفور دفع مرفق اسعاف بني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصى كلا من «وليد سيد مجاور»، 37 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمود كامل عبد اللطيف»، 33 سنة، مصاب جرح قطعي بالساق الأيسر، و«محمد حسن جودة»، 33 سنة، مصاب كدمة بالقدم اليمنى، و«أسامة ربيع سيد»، 33 سنة، مصاب جروح وسحجات.

كما استقبل المستشفى «محمد حسين كامل»، 30 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى، و«رمضان عادل أحمد»، 28 سنة، مصاب جروح وسحجات، و«أحمد سيد إبراهيم»، 45 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى، و«أحمد رمضان محمد»، 41 سنة، مصاب كدمات متفرقة في جميع أجزاء الجسم، و«علي محمد زيدان»، 30 سنة، سائق، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات، و«رفاعي عبد الناصر جمال»، 34 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيسر والقدم اليسرى، وجميعهم عمال في أحد مصانع البصل بمدينة 6 أكتوبر ومقيمون قرية شريف باشا التابعة لمركز بني سويف.

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، مصابي الحادث، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى.