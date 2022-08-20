كل ما تود معرفته عن قسم الموهبة بكلية علوم بني سويف لذوي الاحتياجات الخاصة

قسم الموهبة هو أحد الأقسام المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بكلية علوم في جامعة بني سويف، ويهتم بإعداد معلمين وأخصائيين موهوبين، وتدريب الطلاب على أحدث الطرق والأساليب والبرامج التقنية الحديثة لاكتشاف ورعاية وتربية الموهوبين والمبدعين على المستوى المحلي، وهو تخصص غير موجود بالكليات الأخرى المناظرة.

وتقول الدكتورة هبة أبو النيل، عميدة الكلية، إن رؤية قسم الموهبة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، تتمثل في سعي أساتذته إلى أن يكون رائدًا متميزًا على المستوى التعليمي والبحثي والمجتمعي في رعاية واكتشاف وتربية الموهوبين والمبدعين والفائقين العاديين وذوي الإعاقات على المستويين القومي والإقليمي، مؤكدة أنه يسعى إلى إعداد خريج قادر على رعاية واكتشاف وتربية الموهوبين بشكل متميز في جميع المجالات، وتوفير بيئة علمية وبحثية مناسبة لتنمية قدراتهم في ضوء رؤية مصر 2030.

مجالات عمل الطلاب بعد التخرج من القسم

وعن أهداف قسم الموهبة، تضيف «أبو النيل» لـ«الوطن»، أن القسم يهدف لتأهيل طلاب البكالوريوس للعمل في مجالات الموهبة والإبداع والتفوق في سوق العمل، وتشجيع طلاب الدراسات العليا والباحثين على اختيار القضايا البحثية المتميزة في مجال الموهبة بما يحقق رؤية مصر 2030 في مجال الموهبة والإبداع.

كما تتضمن الأهداف، إعداد أخصائي في مجال الموهبة والإبداع والتفوق من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وإعداد المعلمين والمرشدين والأخصائيين بشكل علمي متميز وتأهيلهم لسوق العمل، وتوظيف النظريات الحديثة المتخصصة في مجال الموهبة والإبداع والتفوق، وتشجيع البحوث العلمية في المجالات النفسية والتربوية والقياس النفسي والمعرفي للموهوبين، فضلًا عن توفير الخدمات المجتمعية والاستشارات النفسية والتربوية للموهوبين وأسرهم والجهات المعنية بما يخدم متطلبات سوق العمل.

وأوضحت الدكتورة هبة أبوالنيل، أن فرص العمل بعد التخرج تتمثل في العمل كأخصائي موهوبين في مجال التعليم العام «رياض أطفال وابتدائي وإعدادي وثانوي»، والعمل كأخصائي موهوبين في مجال التعليم العالي، وأخصائي موهوبين في مجال التعليم الخاص والمدارس الخاصة والمراكز الأهلية، وأخصائي موهوبين في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، وأخصائي موهوبين فى الجمعيات الأهلية والخاصة التي تقدم خدمات للعاديين وذوي الخصوصية.

العمل في المنظمات الدولية

أيضًا يمكن لخريجي القسم العمل في المنظمات الدولية مثل اليونيسيف واليونسكو وغيرها، حيث يعمل الخريج في هذه المنظمات على تقديم الرعاية للموهوبين والمبدعين والمتفوقين كفئة من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل في مؤسسات الرعاية الاجتماعية مثل مؤسسات رعاية الموهوبين والمبدعين والمتفوقين ومؤسسات رعاية المواهب.

وأشارت عميدة الكلية إلى أن القسم يقدم مجموعة من البرامج المتخصصة والفريدة بمصر وغير المتوفرة بالكليات المناظرة في مجال الموهبة، تتمثل في الدبلوم الخاص «مستوى أول وثاني ودرجة الماجستير في تخصص الموهبة ودرجة الدكتوراه في تخصص الموهبة».